Планшет, мобильный и блютуз-колонка: среди участников конкурса эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова разыграют призы

Фонд Рината Ахметова приглашает школьников, студентов и учителей присоединиться к пятому Всеукраинскому конкурсу эссе! Тема этого года – "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Успейте подать свое эссе до 21 мая 2025 года через регистрационную форму на сайте Музея.

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Напишите эссе о силе человечности и помощи – и выигрывайте ценные призы от Фонда Рината Ахметова! Победители конкурса получат:

І место – планшет,

ІІ место – мобильный телефон,

ІІІ место – наушники и блютуз-колонка.

Авторы лучших работ и финалисты среди учителей получат:

– электронные книги (ридеры),

– беспроводные компьютерные мыши.

Самые активные преподаватели, которые способствовали организации процесса написания эссе, получат специальные подарки от организаторов конкурса.

Также для всех победителей, финалистов и участников Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Участие во Всеукраинском конкурсе эссе могут принять:

– ученики 8-11 классов,

– студенты I-II курсов колледжей, учреждений профессионального (профессионально-технического) образования,

– учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и учреждений профессионального (профессионально-технического) образования из всех областей Украины.

Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь.

Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. Сейчас архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.