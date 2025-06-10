Планируют ли в Украине усилить наказание для уклонистов от мобилизации и что им грозит сейчас: объяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. За уклонение от мобилизации и нарушение правил воинского учета украинцам грозит уголовная и административная ответственность.

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В Верховной Раде уверены, что высокие штрафы не способны исправить проблемы с мобилизацией. Об этом в эфире Radio NV рассказал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Стоит отметить, что относительно недавно в Украине ужесточили наказание за нарушение правил мобилизации. В частности, штрафы были установлены в размере 17 до 25,5 тыс. гривен. При чем для должностных лиц штрафы существенно больше. Кроме того, в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

Парламентарий Федиенко заявил, что никакие штрафы не способны повысить мобилизацию. Он уверен, что в сознание гражданина невозможно достучаться через систему штрафов, чтобы он пошел защищать родину,

Федиенко рассказал, что были инициативы ограничивать банковские карты и управления автомобилем. Однако даже такие методы не способны заставить человека присоединиться к войску. В случае, даже если такого человека мобилизуют, из него не получится мотивированного бойца.

В связи с этим парламентарий заявил предложил искать другие мотивационные методы. При этом Федиенко отметил, что никогда не поддерживал штрафы за подобные правонарушения.

Напомним, Минобороны готовит новое обновление для приложения Резерв+. До конца года там появится возможность подписывать контракт с Вооруженными силами Украины прямо с телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

Кто именно может выезжать из Украины и какие документы для этого нужны, читайте в материале OBOZ.UA.

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