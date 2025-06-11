Пицца, как в харьковском буфете: самый простой рецепт очень вкусного блюда для перекуса
Домашняя пицца – лучший вариант блюда для сытного перекуса, а также для пикника и праздничного стола. Готовить ее можно из разного теста, а также из простого лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой и при этом пышной пиццы с филе и ананасом.
Ингредиенты:
- теплая вода 250 мл
- мука 500 г
- сухие дрожжи 5 г
- сахар 1,5 ст.л.
- соль 1 ч.л.
- масло 30 г
Начинка:
- филе куриное – 500 г
- ананасы консервированные – 200 шт.
- сыр твердый – 400 г
- томатный соус (измельченные консервированные помидоры кусочками)
- майонез
Способ приготовления:
1. К едва теплой воды добавляем сахар, соль и дрожжи. Просеиваем муку, вливаем масло и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1,5-2 часа.
2. Для начинки: кубиком нарезаем отварное филе и ананасы, твердый сыр натираем на крупной терке.
3. Тесто обминаем, делим на 2 части и раскатываем в 2 прямоугольника. Делаем проколы по всему периметру и перекладываем на пергамент. Обе основы для пиццы отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.
4. На основу для пиццы наносим томатный соус и сверху посыпаем мясом. Щедро поливаем майонезом и сверху присыпаем твердым сыром. Выкладываем ананасы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку еще на 15-20 минут.
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