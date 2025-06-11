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Пицца, как в харьковском буфете: самый простой рецепт очень вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Пицца, как в харьковском буфете: самый простой рецепт очень вкусного блюда для перекуса

Домашняя пицца – лучший вариант блюда для сытного перекуса, а также для пикника и праздничного стола. Готовить ее можно из разного теста, а также из простого лаваша.

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Вкусная пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой и при этом пышной пиццы с филе и ананасом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • теплая вода 250 мл
  • мука 500 г
  • сухие дрожжи 5 г
  • сахар 1,5 ст.л.
  • соль 1 ч.л.
  • масло 30 г

Начинка:

  • филе куриное – 500 г
  • ананасы консервированные – 200 шт. 
  • сыр твердый – 400 г
  • томатный соус (измельченные консервированные помидоры кусочками)
  • майонез

Способ приготовления: 

1. К едва теплой воды добавляем сахар, соль и дрожжи. Просеиваем муку, вливаем масло и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1,5-2 часа.

Тесто для пиццы

2. Для начинки: кубиком нарезаем отварное филе и ананасы, твердый сыр натираем на крупной терке.

Приготовление пиццы

3. Тесто обминаем, делим на 2 части и раскатываем в 2 прямоугольника. Делаем проколы по всему периметру и перекладываем на пергамент. Обе основы для пиццы отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут. 

Сколько выпекать пиццу

4. На основу для пиццы наносим томатный соус и сверху посыпаем мясом. Щедро поливаем майонезом и сверху присыпаем твердым сыром. Выкладываем ананасы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку еще на 15-20 минут.

Готовая пицца

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