Пицца, как в харьковском буфете: самый простой рецепт очень вкусного блюда для перекуса

Домашняя пицца – лучший вариант блюда для сытного перекуса, а также для пикника и праздничного стола. Готовить ее можно из разного теста, а также из простого лаваша.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой и при этом пышной пиццы с филе и ананасом.

Ингредиенты:

теплая вода 250 мл

мука 500 г

сухие дрожжи 5 г

сахар 1,5 ст.л.

соль 1 ч.л.

масло 30 г

Начинка:

филе куриное – 500 г

ананасы консервированные – 200 шт.

сыр твердый – 400 г

томатный соус (измельченные консервированные помидоры кусочками)

майонез

Способ приготовления:

1. К едва теплой воды добавляем сахар, соль и дрожжи. Просеиваем муку, вливаем масло и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1,5-2 часа.

2. Для начинки: кубиком нарезаем отварное филе и ананасы, твердый сыр натираем на крупной терке.

3. Тесто обминаем, делим на 2 части и раскатываем в 2 прямоугольника. Делаем проколы по всему периметру и перекладываем на пергамент. Обе основы для пиццы отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.

4. На основу для пиццы наносим томатный соус и сверху посыпаем мясом. Щедро поливаем майонезом и сверху присыпаем твердым сыром. Выкладываем ананасы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку еще на 15-20 минут.

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