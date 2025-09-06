'Пионер компьютерной техники' Виктор Глушков: украинский ученый, под руководством которого была создана первая в Европе ЭВМ

О Викторе Михайловиче Глушкове говорят как о человеке, изменившем наш мир, – был основоположником информационных технологий в нашей стране. Глушков вошел в историю отечественных IT как разработчик теории цифровых автоматов, создатель многопроцессорных макроконвеерных суперЭВМ, основатель Института кибернетики АН Украины. Он достиг успеха не только в практике, но и в теории – математике, кибернетике, вычислительной технике и программировании. Перечислять все достижения Глушкова можно долго, но, чтобы иметь представление о значении его работ, достаточно сказать, что именно под его руководством была создана первая в Европе ЭВМ, ставшая прообразом современного ПК.

Путь к науке через войну

Виктор Михайлович Глушков родился 24 августа 1923 года в Ростове-на-Дону, его отец был горным инженером. Среднюю школу – с золотой медалью – Виктор окончил в июне 1941 года в городе Шахты, куда родители переехали, когда сыну было шесть лет. С пятого класса мальчик собирал радиоприемники, поэтому в том, что он свяжет свою судьбу с техникой, ни у кого сомнений не возникало. Когда 22 июня, на следующий день после выпускного, началась война, Виктор отказался от планов поступить на физико-математический факультет Московского университета и подал документы в артиллерийское училище, но его не взяли – у молодого человека было очень плохое зрение. Во время немецкой оккупации погибла мать Глушкова – ее расстреляли фашисты. В вуз – правда, на теплотехнический факультет Новочеркасского индустриального института – Глушков поступил в 1943 году, когда после освобождения Ростовской области был объявлен первый набор студентов. До этого молодой человек успел поработать на восстановлении шахт Донбасса – чернорабочим в забое и инспектором по технике безопасности. Параллельно Виктор поступил на пятый курс физмата Ростовского университета, сдав академическую разницу по всем предметам за четыре года, а она составляла 50 (!) экзаменов и зачетов. В результате, через год Глушков получил не один, а два диплома о высшем образовании – техническом и физико-математическом.

От кандидатской диссертации к руководству Институтом кибернетики

В октябре 1951 года Глушков защитил кандидатскую диссертацию, а еще через четыре года – в декабре 1955 года – докторскую. В сентябре 1956 года перспективного молодого ученого назначили заведующим лабораторией вычислительной техники Академии наук УССР, где занимались созданием электронно-вычислительных машин. Руководство украинской республики понимало всю значимость такого рода исследований, поэтому лаборатория была превращена в вычислительный центр АН УССР, а затем – в Институт кибернетики АН УССР. Его директором и был назначен Виктор Михайлович Глушков – этот пост ученый занимал до конца жизни.

Под его руководством в институте были сделаны самые важные открытия в этой области, хотя сразу ж после его появления маститые ученые, работавшие еще с профессором Сергеем Алексеевичем Лебедевым, считающимся одним из основоположников советской вычислительной техники, сомневались в том, что из него, как принято говорить, выйдет толк. Глушков был физиком-теоретиком, а на этой должности нужен был скорее практик.

Но Виктор Михайлович смог объединить эти две ипостаси, присовокупив к ним еще одну – роль крепкого хозяйственника. При нем в Голосеевском районе, который тогда был окраиной Киева, появился комплекс научных корпусов – "Кибцентр", расположенный ныне на проспекте, который носит имя ученого. Не забыл Глушков и о сотрудниках института, число которых за годы его руководства институтом возросло с нескольких сотен до нескольких тысяч, – для них и их семей были построены жилые многоэтажки.

Главные научные достижения Глушкова

Научные достижения Глушкова впечатляют даже непосвящённых в специфику его деятельности людей. Под его непосредственным руководством было создано несколько десятков ЭВМ, многие из них превосходили мировые аналоги как по качеству, так и по направленности своей детальности – например, "Киев", "Луч", "МИР-1" (машина инженерных расчетов) и "МИР-2" стали прообразами персональных компьютеров. В них был использована предложенная Глушковым идея ступенчатого микропрограммного управления.

Институт под руководством Глушкова занимался работой над АСУ – автоматическими системами управления, здесь была создана первая в Украине и бывшем Советском Союзе полупроводниковая управляющая машина широкого назначения "Днепр". Работал Глушков и на оборону – при его непосредственном участии проектировались автоматические системы управления в оборонных комплексах. Еще одно очень важное направление научной деятельности Виктора Михайловича – создание общегосударственной автоматизированной системы управления экономикой – "ОГАС".

К сожалению, ее идея в полной мере не была воплощена в жизнь, хотя, по мнению самого ученого, она могла бы решить проблемы, существующие в советской экономике. Но все-таки главные достижения Глушкова связаны с кибернетикой – с конструированием вычислительной техники и созданием необходимых для нее программ. Созданные под научным руководством Глушкова ЭВМ не только не уступали зарубежным аналогам, но и обладали оригинальным дизайном. Увы, в начале 80-х годов в этой сфере ученые перешли на копирование зарубежных аналогов, что привело к безнадежному отставанию советской – и прежде всего украинской – компьютерной техники.

Научные труды

Виктор Михайлович Глушков автор более чем 700 научных работ, также он был научным руководителем 100 успешно защищенных диссертаций. По заказу знаменитой Британской энциклопедии Глушков написал для нее статью "Кибернетика", а руководство "Украинской советской энциклопедии" под его редакцией выпустило первую в мире двухтомную "Энциклопедию кибернетики" сначала на украинском, а затем и на русском языках.

Уход из жизни и оценка заслуг

Осенью 1981 года состояние здоровья Виктора Михайловича резко ухудшилось. После лечения в киевской клинической больнице "Феофания" ученого перевезли в Центральную клиническую больницу в Москве, но и там ему помочь не смогли – ученый впал в кому. В январе 1930 года Виктор Михайлович, придя в сознание и находясь в палате реанимации, в течение девяти дней надиктовывал на магнитофон своей дочери Ольге автобиографию, в которой подвел итоги своей жизни, – пленка с голосом Глушкова хранится в его семье как ценная реликвия.

30 января 1982 года Виктора Михайлович не стало, он умер от опухоли продолговатого мозга – ему было всего 58 лет… Деятельность ученого была по достоинству оценена как в Советском Союзе, где он получил Ленинскую, государственные – советскую и украинскую, а также несколько престижных научных премий, был удостоен званий Героя социалистического труда и награжден орденами и медалями. В 1996 году международное компьютерное сообщество посмертно наградило его медалью "Пионер компьютерной техники", которая присуждается за исключительные заслуги в разработке компьютерной техники и значительное продвижение вперед этой научной отрасли.