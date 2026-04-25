'Пикапы для мира': британские фермеры передали для украинских военных десятки внедорожников. Фото

В субботу, 25 апреля, во Львов прибыли британские фермеры и волонтеры, чтобы привезти 38 внедорожников для украинских военных. Кроме автомобилей, из Туманного Альбиона доставили генераторы, запасные шины, медицинские средства для реабилитационного центров и гуманитарную помощь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации. Там заявили, что это уже 27 гуманитарный конвой, реализованный в рамках проекта"Пикапы для мира".

"Эта помощь крайне необходима и наши волонтеры из Великобритании смогли на себе почувствовать реальное положение дел в нашей стране. Все эти автомобили будут служить надежной поддержкой нашим бойцам на фронте, ведь они спасают жизни наших сограждан. Искренне благодарны за активную помощь на протяжении длительного времени!", – отметила заместитель председателя Львовской ОГА Кристина Замула.

Что известно об инициативе

Как отмечается, инициатива "Пикапы для мира" основана британским фермером Марком Лердом, который поддерживает украинскую армию с 2014 года. Инициатива предусматривает передачу внедорожников, которые заполнены гуманитарной помощью, прямо на фронт и для внутренне перемещенных лиц.

Изначально в Великобритании планировали передать 100 автомобилей, но уже сейчас количество переданных машин для армейцев пересекло отметку в 600 единиц техники.

Благодаря инициативе военнослужащим удалось передать почти 900 автомобилей. Благодаря этой технике, как говорят в ЛОГА, на фронте спасают жизни военных и эвакуируют их из мест ожесточенных боев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!