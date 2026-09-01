Первые шаги после плена: тренер «Сердца Азовстали» встретился с освобожденными защитниками во Львове

Во львовском Центре "ЯМариуполь" состоялась встреча с военными, освобожденными из российского плена. Ее провел тренер по посттравматическому росту проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" Роман Мещеряков.

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Во время встречи защитники узнали, куда обращаться за медицинской, психологической и социальной помощью, как адаптироваться к гражданской жизни и какие программы восстановления доступны им и их семьям.

Роман Мещеряков – защитник Мариуполя, который сам пережил тяжелое ранение и российский плен. После возвращения он прошел свой сложный путь восстановления, а впоследствии превратил пережитый опыт в ресурс для поддержки других и стал тренером по посттравматическому росту.

Сегодня по принципу "равный – равному" защитник помогает сослуживцам обретать новые опоры, возвращать контроль над собственной жизнью и постепенно двигаться вперед.

""Сердце Азовстали" накопило уникальный практический опыт в сфере посттравматического роста. Мы уже видим результаты этой работы: защитники Мариуполя, прошедшие свой путь восстановления, становятся тренерами и помогают сослуживцам вернуть контроль над своей жизнью и найти новые опоры. Именно поэтому важно проводить такие встречи в разных регионах Украины, чтобы каждый освободившийся из плена защитник мог получить профессиональную поддержку и знал, что после возвращения он не останется один", – отметила Татьяна Мальцева.

Проект "Сердце Азовстали" поддерживает защитников и защитниц Мариуполя на пути посттравматического роста. Такой подход помогает постепенно преобразовывать пережитую боль в новые силы, смыслы и внутренние опоры. Важной частью этого процесса является поддержка сослуживцев, которые понимают пережитый опыт.

Для мариупольских ветеранов, военных и их семей также действует расширенная поддержка в рамках целевой программы "Мариуполь с уважением к вам". Ее разработали совместно с ветеранским сообществом. Программу реализует Мариупольская городская военная администрация при поддержке Донецкой областной государственной администрации.