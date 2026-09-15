Первое пророчество Ванги на 2027 год, от которого стынет кровь в жилах: какая страна исчезнет навсегда

Известная болгарская ясновидящая Ванга много говорила о том, что произойдет в будущем. Согласно ее пророчествам, США столкнутся с серьезным экономическим кризисом. Из-за этого многие останутся без дома, им придется уезжать в другие страны. Также Ванга сказала, что Путин исчезнет, а России на карте не будет.

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Как пишет Wionews, согласно предсказаниям Ванги, в следующем году таинственная болезнь или генетический эксперимент может наделить некоторых людей сверхспособностями.

Что произойдет в 2027 году

Ванга предсказывала, что какая-то болезнь или эксперимент наделят определенную группу людей несвойственными им способностями. Таким образом, в мире появится новая группа "сверхлюдей". Однако каких-либо дополнительных подробностей об этом предсказании пока нет.

Что предсказывала Ванга на 2026 год

Среди самых заметных предсказаний Ванги на этот год были начало новой мировой войны, крупные природные катастрофы, в том числе наводнения и землетрясения, стремительное развитие искусственного интеллекта и даже контакт человечества с инопланетянами.Что касается пророчеств Ванги о природных катаклизмах в 2026 году, нельзя не упомянуть о разрушительном наводнении в Непале, которое внезапно началось утром 26 августа.

Инопланетяне должны появиться в ноябре

Одним из самых необычных прогнозов Ванги остается предполагаемый контакт с внеземной цивилизацией. Так, в ноябре 2026 года Землю якобы должен посетить крупный космический объект. Но пока ничто не предвещает этого события.

Согласно ее пророчествам США столкнутся с серьезным экономическим кризисом

Жить в кредит уже не получится. Из-за этого многие останутся без дома, им придется уезжать в другие страны. Также Ванга предсказала, что на экономическом кризисе все не остановится.

"Практически одновременно с экономическим кризисом катаклизмы начнутся и в природе – в Тихий океан упадет огромный астероид или под водой произойдет землетрясение. Из-за этого часть Америки уйдет под воду".

Глобальное потепление и отсутствие воды

Все предсказания Ванги рано или поздно "упираются" в риск экологической катастрофы, связанной с глобальным потеплением. Поэтому чаще будут происходить землетрясения, наводнения, извержения вулканов и другие природные катастрофы, к которым человечество еще не готово. К 2030 году станет не хватать питьевой воды, из-за чего начнется массовый голод и войны за ресурсы.

Громкое пророчество для России

А вот что ждет Россию и ее безумного руководителя уже в ближайшее время? У Сети есть множество прогнозов от мольфаров до экстрасенсов. Впрочем, проводница в высшие измерения Айа действительно ошарашила предвидением. По ее словам, в будущем пятна под названием "Россия" на карте не будет, а Путин исчезнет.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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