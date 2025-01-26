'Первая женщина' Мери Бек: 'красноречивая украинка'

Мери Бек – юрист, журналист, государственный и общественный деятель – кумир американских женщин, которым она показала путь во многих жизненных сферах, став для них "первой женщиной". Можно было только удивляться тому, откуда в этой хрупкой, улыбчивой украинке столько энергии, воли, организаторских способностей, стремления изменить жизнь к лучшему, трезвого незамутненного эмоциями ума и железной, математической логики. Бек также обладала выдающимся талантом оратора – за яркие и при этом краткие и убедительные публичные выступления в украинской диаспоре Мери называли "борцом за свободу".

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"Ваша преданность делу, которым вы занимались, принесла вам уважение всех, кто вас знает, – поздравлял Бек с 85-летним юбилеем экс-президент США Рональд Рейган. – Вы – вдохновение для всех нас".

Пластунка Маруся

Мери Вирджиния – она же Маруся Евгения – Бек родилась 29 января 1908 года в Форт-Сити, штат Пенсильвания, в семье эмигрантов из Лемкивщины. Ее родители, несмотря на переезд за океан, бережно хранили традиции, связанные с покинутой родиной, и с ранних лет приучали к ним своих детей. Дома у Маруси говорили на украинском языке, пели народные песни, читали стихи Тараса Шевченко. Впоследствии – до самой смерти – Мери свободно читала поэмы Тараса Григорьевича на собраниях американских украинцев. Когда девочка подросла, родители отправили ее и ее брата Ивана в Украину учиться сначала в Чертковскую, а затем в Коломыйскую гимназию. Там Мери не только укрепила свои знания украинского языка и традиций, но и танцевала в ансамбле народного танца, которым руководил его "отец" Василий Авраменко, а также участвовала в скаутской организации Пласт.

Работа в правительстве Детройта

Вернувшись в США, Бек поступила в Питсбургский университет, закончив который, стала первой женщиной, получившей степень доктора права. С тех пор в ее биографии часто стало встречаться словосочетание "первая женщина", в отношении самых разных общественных и политических должностей. Карьера Бек началась в 1949 году, когда она была избрана в городской совет Детройта, который через год возглавила, став как в первом, так и во втором случае первой женщиной в правительстве этого индустриального города. За 20 лет – с 1950 по 1970, в течение которых она занимала этот пост, было принято много законов, улучшающий жизнь его жителей.

Бек боролась за права женщин – в том числе против их дискриминации и за их пребывание во власти, именно она в тот период – задолго до антирасистского движения в США пригласила в наблюдательный совет при правительстве Детройта женщину-афроамериканку. Она выступала за экологию – чистую воду и чистый воздух, ввела штрафы для депутатов, позволяющих в своих выступлениях непарламентские выражения, для чего был специально создан так называемый ящик злословия (вырученные деньги направлялись на благотворительность), сохранность памятников культуры и архитектуры, заботу о малоимущих. Молодежный спорт, развитием которого также занималась Бек, позволил значительно снизить подростковую преступность, от которой ранее буквально задыхался Детройт.

Особое внимание – украинской диаспоре

Особое внимание Мери уделяла украинской диаспоре – особенно проживавшим в США украинским женщинам. В 1933 году именно Бек создала 26-й отдел Союза украинок США, была редактором и журналисткой – особенно ей удавались интервью с деятелями украинской культуры, видеозаписи которых сохранились до наших дней – журнала "Женский мир". В своих статьях, которые она писала под псевдонимом Маруся Синенькая, рассказывалось не только об украинцах в Америке, но и тяжелом положении ее земляков – впрочем, как и других народов Советского Союза, вынужденных жить в условиях тоталитарного режима. Бек основала литературные конкурсы – сегодня они носят ее имя, на которые представляли произведения на украинском языке. Когда в 1933-1934 годах встал вопрос о создании украинского павильона на выставке "Прогресс века" в Чикаго, ни у кого не возникло сомнений – руководить им должна только Мери Бек.

Вице-президент правительства в изгнании

В 1970 году в жизни Мери произошло поистине знаковое событие – она была назначена вице-президентом украинского правительства в изгнании, что значительно расширило поле ее деятельности. Четыре года спустя стала стала исполнительным директором Укринформбюро, целью которого было максимально полно представить Украину Америке – как ее правительству, так и населению. Впрочем, для этого Мери не нуждалась в высокой должности – она вспоминала об Украине во всех своих выступлениях на публике, чего бы они ни касались. При этом, речи Бек были настолько убедительными, слаженными и красивыми, что ее (особенно в американских женских организациях) называли "красноречивой украинкой".

Почетная гражданка пяти городов

Об уважении, которым пользовалась Мери Бек не только у простых людей, но у первых лиц США, говорит тот факт, что с юбилеем – 85-летием – ее поздравили сразу четыре (!) президента Америки: Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган и Джордж Буш. Она являлась почетной гражданкой нескольких городов: американских Балтимора, Сан-Франциско, Виннипега и Лос-Анджелеса, а также австралийского Сиднея. Также Мери была удостоена почетных наград правительства УНР в изгнании и мирового конгресса украинцев.

Мери Бек не стало двадцать лет назад – 30 января 2005 года, она ушла из жизни в городе Клинтон Тауншип, ей было 97 лет. Похоронена красноречивая украинка рядом с братом Иваном, который был ее духовником, на православном кладбище Святого Андрея в Саут-Браунд-Брук, в штате Нью-Джерси.