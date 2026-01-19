Павел Елизаров стал новым заместителем командующего Воздушных сил: что о нем известно и чем он будет заниматься

Павел Елизаров, известный под позывным "Лазарь", назначен заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата вражеских беспилотников. Назначение состоялось в рамках усиления защиты украинского неба от дроновых атак.

Видео дня

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил кадровое решение и сообщил, что подписал приказ о назначении "Лазаря" заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

"Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Наша задача – построить антидроновий купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали эффективность в современной войне. "Лазарь" – именно из таких", – отметил Федоров.

По словам Федорова, задачей нового заместителя станет развитие системы перехвата дронов и масштабирование уже наработанных решений. Елизаров будет заниматься масштабированием уже наработанных решений в сфере противодействия дронам. Речь идет о построении системы, которая работает не точечно, а на уровне всей страны и способна уничтожать угрозы еще на подлете.

Опыт боевой работы

Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны Украины. Именно эта команда, по имеющимся данным, уничтожила техники противника на сумму более 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк связывают с работой этого подразделения.

Подразделение также стабильно находится среди лидеров рейтинга программы "Армия дронов.Бонус". Только за декабрь, по обнародованным цифрам, было уничтожено 364 артиллерийские системы и 12 реактивных систем залпового огня. Эти показатели стали одним из аргументов для нового назначения.

На новой должности Павел Елизаров должен масштабировать боевой опыт своей команды на уровень всей страны. Речь идет о создании целостной системы противодействия дронам, которая охватывает различные регионы и интегрируется в общую систему ПВО.

Антидроновий купол, о котором говорится в публичных заявлениях, рассматривают как инструмент выживания страны в условиях войны. В то же время он должен создать условия для функционирования инфраструктуры и экономики даже во время постоянной угрозы с воздуха.

Жизненный путь

Павел Елизаров родился 12 октября 1968 года в Кишиневе. Среднее образование получил в школе № 17 этого города, после чего окончил электромеханический техникум с отличием. Его специальность касалась производства электронных и электрических средств автоматизации.

Позже Елизаров получил высшее образование в Украине. В 1999 году он окончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли по специальности маркетинг в производственной сфере. В 2009 году получил в этом же заведении второе образование по специальности финансы.

В 2025 году завершил обучение в Национальном университете обороны Украины и получил стратегический уровень военного образования L-4 с квалификацией офицера стратегического уровня.

Карьера до войны

До начала полномасштабной агрессии России Елизаров имел длительный опыт работы в бизнесе и на государственных должностях. В 1996–2006 годах он возглавлял холдинг "СЕВ", который объединял предприятия в сфере газоснабжения, сельского хозяйства и гостинично-ресторанного бизнеса. Команда холдинга насчитывала около 2000 работников.

В 2006-2007 годах он работал заместителем председателя правления компании "Автомобильные дороги Украины". В 2007-2008 годах занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. Впоследствии, в 2009-2010 годах, был заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Также Елизаров баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец в 2012 году. Параллельно он активно работал в медиасфере, был продюсером и медиаменеджером, а с 2010 года присоединился к созданию и развитию проектов, связанных с ток-шоу Савика Шустера и телеканалом 3S.TV.

Медиа и публичность

В медиасреде Павел Елизаров известен как соучредитель и руководитель ряда телевизионных проектов. Он был продюсером программ "Шустер live", "Шустер live. Адреналин", а также других информационных и социальных ток-шоу. В 2014 году вместе с Савиком Шустером он создал телеканал 3S.TV, который работал по модели краудфандинга.

В 2015 году Елизаров присоединился к акции протеста, объявленной Савиком Шустером, после лишения телеведущего разрешения на работу в Украине. Позже деятельность канала 3S.TV была прекращена, а суды признали ряд решений органов контроля незаконными.

Участие в войне

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Павел Елизаров вступил в ряды территориальной обороны Украины. Он служил в 126-м отдельном батальоне территориальной обороны в составе 112-й бригады.

После завершения боев за Киев весной 2022 года Елизаров вместе с группой был переведен в Силы специальных операций ВСУ. Во время боевых действий вблизи Запорожья он впервые непосредственно столкнулся с использованием дронов в войне, что стало переломным моментом в его дальнейшей деятельности.

Вскоре он инициировал создание тяжелых дронов-бомбардировщиков и отдельного отряда специального назначения "Лазарь" в составе Национальной гвардии Украины. Подразделение специализируется на поражении техники противника с помощью беспилотников и, по данным СМИ, является одним из лидеров по количеству уничтоженных целей.

Государственные награды

За годы профессиональной и военной деятельности Павел Елизаров был отмечен рядом государственных и ведомственных наград. В 2005 году он получил орден святого равноапостольного князя Владимира III степени. В 2010 году был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, а в 2011 году – орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени.

5 августа 2022 года Елизарова отметили знаком отличия президента Украины "За оборону Украины". Награду вручил президент Владимир Зеленский за вклад в защиту государства в период полномасштабной войны.

19 июня 2023 года он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. 21 августа 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил ему награду "Стальной Крест".

3 июля 2024 года Павел Елизаров получил "Серебряный Крест", а 25 марта 2025 года – "Крест Храбрых". Обе награды были вручены главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

23 июня 2025 года его отметили наградой "Звезда Сил территориальной обороны", которую вручил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута. 15 июля 2025 года Елизаров также получил награду министра обороны Украины "За укрепление обороноспособности" из рук министра обороны Рустема Умерова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как командир БПЛА-подразделения Павел Елизаров во время интервью Дмитрию Гордону вспомнил, как Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения быстро понял значение дронов и начал инициативу по их производству, а также рассказал о роли первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова в этой инициативе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!