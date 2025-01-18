'Парада на красной площади не ожидаю, но верю в нашу победу': историк поделился своим опытом с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Иаков – историк и исследователь XX века. Он понимал, что после аннексии Крыма Украина может столкнуться с серьезными вызовами. Однако формат полномасштабной войны все равно стал для него неожиданностью. Свою историю Яков рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Еще незадолго до полномасштабного вторжения он закупил продукты длительного хранения, свечи и другие важные вещи.

"Мои коллеги смеялись, когда узнали о моих запасах, спрашивая, зачем мне так много. Но это, пожалуй, профессиональная деформация историка — всегда быть готовым к худшему", — объясняет он.

Однако наступление из Беларуси стало для мужчины настоящим шоком, такого даже он не ожидал. Срочно пришлось отправить маму и бабушку за границу. Яков отмечает, сколько людей подключилось к эвакуации. На фоне ужаса войны проявлялась большая человечность.

"Во Львове многие люди помогали тем, кто не мог двигаться самостоятельно, кто был на колясках. Беженцев размещали в спортивных залах, снабжали всем необходимым и переправляли дальше в страны Евросоюза. Это была удивительная сплоченность", – делится Яков.

Он подчеркивает, что во время войны его удивила способность общества к самоорганизации. Для историка это уникальная возможность увидеть страну в условиях войны, как в негативных, так и в положительных аспектах.

Яков рассказывает, как психологически переживает непростую реальность. Срабатывает защитная реакция: включается исследователь. Он проводит определенный анализ: вот эти события имеют общее с предыдущими преступлениями — например, с геноцидом в Руанде или войной на Балканах.

Информация складывается по полочкам, и это вроде бы становится немного безопаснее, уже не так сильно влияет на психику. Несмотря на все вызовы, Яков уверен в победе Украины. Для него самое главное, чтобы наше государство оставалось сильным, независимым и демократическим.

"Я верю, что Украина восстановит суверенитет по всей своей территории. Когда и в каком формате – это уже другой вопрос. Мне не нужен наш парад на красной площади. Но я уверен: Украина будет независимым, активным игроком на международной арене", – говорит историк.

История Иакова здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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