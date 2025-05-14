Доки світ та Україна чекають 15 травня і зустрічі в Стамбулі, більшість батьків випускників шкіл цього року з жахом чекають 19 травня.

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Саме до цього дня українські виші мають оприлюднити інформацію про нову вартість навчання на контракті для абітурієнтів, які вступають на перший курс.

Нагадаю, що з ініціативи Міністерства освіти і науки, а по факту Міністерства ЕМІГРАЦІЇ молоді з України, Уряд прийняв Постанову №417 щодо регламентації вартості навчання студентів. Окрім того, для навчання на найбільш престижних спеціальностях було визначено ще й спеціальну вартість із коефіцієнтом 1,25. Якщо не входити в деталі, то урядовці визначили для вишів так звану індикативну собівартість згідно якою ті мусили б розраховувати мінімальний розмір плати за контрактне навчання.

За попередніми розрахунками (офіційно вони будуть оприлюднені вишами за кілька днів) вартість навчання за контрактом, зокрема на так звані престижні професії, у більшості найвідоміших Університетів нашої крани зросте майже ВДВІЧІ.

Для прикладу.

Київська політехніка:

для престижних професій вартість була 41 тисяча 100 гривень стала 67 827, 5 (бакалаврат),

а магістратура - відповідно була 53 100, а стала 88 176, 25.

Львівський національний університет імені Івана Франка:

для престижних професій була 24 827 стане 43 418 (бакалаврат),

а для магістратури - відповідно зросла з 32 276 до 56 443 .

Національний університет біоресурсів та природокористування:

для престижних професій була 28 741, 45 стане 61 767, 53 (бакалаврат);

для магістратури відповідно зросте з 37 363,88 до 80 297,79….

У Київському національному університеті Тараса Шевченка річний контракт магістра думає сягне не менше 100 тисяч гривень!

Найцікавіше, що ПРИВАТНІ вузи, де наші владці у вільний від урядування час зароблять чималі кошти, будуть визначати вартість навчання САМОСТІЙНО. Не важко передбачити, що вартість контрактного навчання у більшості з них буде меншою, аніж у державних.

Зрозуміло, що йдеться про чергову освітянську Постанову, якою посадовці й подвійні громадяни у владі витерли ноги об нашу Конституцію та Закони.

Але найстрашніше інше. Нині Європейські університети щорічно збільшують кількість місць для БЮДЖЕТНОГО чи грантового навчання, особливо для наших випускників, а контрактну вартість встановлюють самі виші без індикативних цін від міністерств.

Тому таке радикальне підняття цін на навчання при мораторію на соціальні виплати для громадян призведе до очевидних наслідків - ще більше молоді емігрує з України до Польші, Чехії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Болгарії…, бо для більшості сімей оплата такої вартості навчання стане недосяжною.

Ви можете зауважити, що альтернативою для небагатих родин є успішне складання НМТ і вступ на бюджетну форму навчання. В теорії - так. А на практиці все надто складно. По-перше, на так звані престижні професії радикально скорочено кількість бюджетних місць, а по-друге, прохідний поріг для вступу на право, медицину, публічне управління…повинен складати не менше 150 балів. Спробуйте у сьогоднішній сільській школі без репетиторів чи у прифронтовій місцевості з тотальним онлайн-навчанням отримати високий бал із математики чи англійської мови.

Принагідно нагадаю, що Рада ректорів 1 травня звернулася з листом до Президента із проханням зупинити дію цієї неадекватної і несвоєчасної Постанови, яка перетворює здобуття вищої освіти в Україні на ПРИВІЛЕЙ виключно для БАГАТИХ. Рада ректорів також пропонує Уряду нарешті створити робочу групу з питань реформування вищої освіти і науки із залученням громадськості, представників вузів та профспілок.

Тож, як писала наша ВЕЛИКА українка Леся УКРАЇНКА:

"Contra spem spero!"

(Без надії сподіваюсь).

П.С. Тут бачу багаторічні освоювачі міжнародних коштів на "вічну реформу освіти" і отримувачі бюджетних мільйонів на посадах у владі та правоохоронних органах кинулися захищати НЕАДЕКВАТНЕ й НЕСВОЄЧАСНЕ підвищення оплати за навчання студентів за контрактом.

Це й не дивно.

Бо якщо б Ви, як керівники апарату Верховної Ради, отримували по 300 тисяч гривень на місяць, то що вам це нещасне "мізерне"підвищення.