Отношение непредсказуемо: ГПСУ предупредила о последствиях побега через границу с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины 28 августа предупредила граждан о рисках попыток незаконно пересечь границу с Беларусью. В ведомстве отметили, что отношение белорусских пограничников к украинцам непредсказуемо, поэтому подобные действия могут иметь серьезные последствия.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он уточнил, что больше всего случаев нарушений границы фиксируют на участках с Румынией и Молдовой. Попытки побега через белорусское направление случаются реже, но они остаются опасными.

"По-прежнему больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте — граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границы с Польшей", — отметил спикер. Он также пояснил, что большинство людей не действуют самостоятельно, а пользуются услугами организаторов незаконных схем. Именно эти группы часто направляют украинцев на белорусский участок.

Рискованные маршруты

По словам Демченко, даже если ситуация на белорусской границе сейчас выглядит менее напряженной, это не значит, что там безопасно. Организаторы незаконных переправ часто вводят людей в заблуждение, предлагая "более легкие" маршруты.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельны в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", — пояснил Демченко.

При этом поведение белорусских пограничников остается непредсказуемым, что создает дополнительную опасность для тех, кто рискует.

Ранее OBOZ.UA писал, что в начале августа в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой уже прибыл на территорию страны.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

В Министерстве иностранных дел Украины предостерегли Минск от необдуманных провокаций и посоветовали сохранять благоразумие, не приближаться к нашим границам и не провоцировать Силы обороны Украины.

