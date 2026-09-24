Отменено 90% бронирований: в оккупированном Крыму провалился бархатный сезон. Видео

Во временно оккупированном Крыму в этом году бархатный сезон прошел на фоне пустых пляжей и отелей, роста цен и топливного кризиса. Местный туристический бизнес оказался на грани выживания, несмотря на то, что российские власти выделили 2 миллиона рублей на его поддержку.

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Об этом сообщило Суспільне Крим. В других сферах ситуация не лучше: производство вина сократилось на четверть, игристых вин – более чем на треть, света и топлива нет, а на российских маркетплейсах цены на одни и те же товары для крымчан вдвое выше, чем для россиян.

Пустые пляжи и набережные

В разгар бархатного сезона на видео можно увидеть пустые пляжи и набережные. Россияне ищут альтернативные места отдыха, поскольку в Крым ехать не хотят из-за проблем с логистикой, отсутствия топлива, света и из-за ударов ВСУ. По данным представительства президента в Автономной Республике Крым, было отменено 90% бронирований жилья.

Те, кто всё же доехал до Крыма, разочарованы увиденным.

"Хотели забронировать отель. В общем, гуляли по Севастополю, звоним, смотрим – и те, и те закрыты. Друзья, как вы там вообще сезон пережили? Всё совсем-совсем плохо", – делятся россияне в соцсетях.

Россияне не намерены ехать на отдых в Крым

Россияне массово отменяли бронирования не только отелей, но и гостевых домов, сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. Он добавил, что россияне не планируют посещать Крым и в следующем году.

"То есть они сейчас ищут альтернативу отдыху. То есть не то чтобы они не приедут в следующем году, а вообще не будут отдыхать уже в Крыму. Это указывает на то, что , наконец, граждане РФ осознали, что Крым не является безопасной зоной, какой пытался его представить Кремль с 2014 года, а они понимают, что там зона активных боевых действий", – пояснил Чистиков.

Российские власти выделили из бюджета два миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса, но на фоне нынешней ситуации и этого недостаточно, рассказала пропагандистским СМИ "председатель комитета" оккупационного крымского парламента Ольга Виноградова.

"Конечно, поддержки на сегодняшний день действительно недостаточно. Мы видим, что кризис развивается", – отметила она.

Местные жители тоже говорят об ухудшении уровня жизни: перебои со светом продолжаются, обещанного более дешевого социального бензина нет.

"Откровенно говоря, жизнь в Крыму в последнее время подорожала, причем заметно. Да, вроде бы есть бензин по 100 рублей, но на самом деле я не могу заправиться. Надо либо после 18:00 стоять в очереди на свободную продажу, либо получить QR-код, который на самом деле получить невозможно", – рассказывают крымчане в соцсетях.

Так, в частности, местные жители в соцсетях признаются, что за социальным бензином приходится охотиться, он доступен только по QR-кодам и к тому же с временными ограничениями продажи: с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. Цена за литр бензина до сих пор держится на уровне 200 рублей (примерно 107 грн), а дизеля – 160 (примерно 85 грн), ведь в Крым его ещё нужно доставить, а водителей бензовозов не хватает. Да и желающих ехать через оккупированный украинский юг мало.

Доставка с маркетплейсов усложнилась

Доставка товаров с маркетплейсов Wildberries и Ozon стала ещё сложнее и дороже. В Крым товары доставляют, но цена доставки для крымчан вдвое выше, чем для россиян.

"Wildberries, вы не хотите объяснить, почему покупатели в Крыму должны платить за товар вдвое больше? Указываю адрес "Подмосковье" – цена одна. Как только меняю адрес на Крым – цена практически вдвое выше", — пишут жители Крыма в соцсетях.

Производство вин сократилось

Также в этом году в Крыму снизилось на четверть производство вин, а игристых – более чем на треть, по данным Росалкогольтабакоконтроля. Причины этого – проблемы с логистикой, перебои с электричеством, нехватка топлива и неурожай из-за засухи.

"Россия в первую очередь и всегда будет обеспечивать свою армию и военные базы, расположенные на территории оккупированного Крымского полуострова. Но понятно, что им нужно чем-то это обеспечить. Поэтому они забирают это у гражданского населения, у бизнеса, который ещё каким-то образом пытается работать на оккупированной территории. Если говорить о винодельческой отрасли, то ещё с 2014 года, сразу после оккупации Крыма, – это же было всё незаконно. Мы называем это национализацией, как и оккупационные власти. Они отобрали все эти мощности. Даже если мощностям или представителям отрасли удалось переместиться, то они же не смогли вывезти с собой ту инфраструктуру, которая обеспечивала эту работу (в Крыму. – Ред.)", – рассказала постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтороссийские перевозчики всё больше опасаются перевозить грузы в оккупированный Крым из-за ударов Сил обороны Украины. В настоящее время стоимость таких рейсов стремительно выросла – до 500 тысяч рублей за две поездки. После ограничения паромного сообщения нагрузка на сухопутный маршрут увеличилась, что еще больше осложнило логистику противника.

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