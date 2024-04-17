Откуда взялись стеклянные шарики, которые в СССР были кладом для всех детей: интересные факты

У советских детей было не так много развлечений и игрушек, как у современных. Именно поэтому они много времени проводили на улице друг с другом и начинали использовать для игры все, что попадется под руку.

Таким образом, небольшие стеклянные шарики, которые можно было найти на улице, стали настоящим сокровищем для детей в СССР. О том, откуда они взялись и для чего действительно нужны были, рассказывает OBOZ.UA.

Разноцветные стеклянные шарики были одними из самых распространенных и любимых игрушек для детей в Советском Союзе. Их нельзя было купить, поэтому нужно было найти в любом дворе, парке или на песчаном пляже, или выменять у кого-то.

Дети не только собирали стеклянные шарики, играли ими в разные игры, коллекционировали, но и использовали их как валюту. За них можно было "купить" у своих товарищей, например, что-нибудь вкусненькое. Однако, ценность такой валюты зависела от региона. В некоторых местах стеклянные шарики можно было найти чаще, а потому и ценность их была меньше.

Откуда взялись стеклянные шарики

О происхождении и назначении стеклянных шариков ходило немало слухов. Кто считал, что они используются в баллончиках с краской, в бутылках с водкой или для галтования. Кроме этих версий, можно было встретить и совсем фантастические, авторство которых принадлежало детям. Например то, что их отправили на Землю пришельцы.

Но на самом деле все просто. Маленькие стеклянные шарики – это не готовый продукт, а заготовка. Из них делали и делают до сих пор в частности стекловолокно.

Шарики находили, как правило, неподалеку от предприятий, часто на железнодорожных путях, или их могли принести детям с работы работники заводов.

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