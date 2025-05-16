Откроются потоки любви: астропрогноз на 16 мая

В пятницу, 16 мая продолжается 19 лунный день. Луна оказалась в созвездии Козерога, Солнце остается в Тельце.

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Какими энергиями будет наполнена эта пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она в частности прокомментировала суеверие, что в этот день не стоит устраивать шумные застолья, особенно праздновать свадьбы.

"Я могу сказать, что пятница – это день любви, это день Венеры. И это неправда, что нельзя праздновать свадьбу", – сказала Исита Гая. Но добавила, что в сочетании с энергиями Венеры и Солнца идет 16 число – число Кету.

"Поэтому я могу сказать, что свадьба в этот день, именно 16-го, это будет достаточно спокойная, умеренная жизнь. Вы будете мало двигаться, путешествовать, но внутри в семье будет достаточно гармоничная атмосфера", – пояснила астролог.

Она также напомнила, что в пятницу открываются потоки любви, которые идут с планеты Венера. "Поэтому когда мы празднуем что-то в этот день, мы соединяемся с этими потоками", – сказала астролог.

Шестерку, которая присутствует в сегодняшней дате, Исита Гая назвала числом Венеры. "И в этот день я советую обращать внимание на красоту, на красивые вещи, на красивые места, надевать красивую одежду, делать какую-то особую процедуру для лица, для волос. То есть в этот день вы максимально соединяетесь с энергией красоты. Вы можете дарить красивые вещи женщинам. И в этот день все, что вы дарите, оно будет увеличивать ваши позитивные энергии, энергии красоты и энергию благополучия и денег в вашей жизни", – так объяснила она энергии этой пятницы.

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