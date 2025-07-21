Отключения света больше не пугают: в Днепре более 60 школ оборудовали солнечными панелями

В Днепре продолжается системное обновление образовательной инфраструктуры: школы города массово переходят на солнечную энергию. Это не только об экологии — в условиях войны такие решения становятся гарантией безопасности и непрерывного учебного процесса. Благодаря поддержке городских властей, десятки учебных заведений уже оборудованы солнечными электростанциями которые обеспечивают работу даже во время длительных блэкаутов.

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В Днепре реализуют масштабный проект энергоэффективности

Проект по установке солнечных станций в школах инициирован городским головой Борисом Филатовым. Его цель – обеспечить безопасные и комфортные условия для учеников в условиях войны.

"Одним из самых высоких приоритетов нашей общины является создание комфортных условий для детей, особенно во время воздушных тревог или отключения электроэнергии", – объясняет Ирина Рыбалова, специалист отдела технико-материального обеспечения департамента гуманитарной политики ДГС. – "Во время длительных тревог дети находятся в укрытиях, где без света не работает вентиляция, канализация, охранная сигнализация. Мы не можем допустить, чтобы ученики были в таких условиях. Именно поэтому реализация проекта по установке солнечных электростанций стала не роскошью, а жизненной необходимостью".

По ее словам, в 2024 году станции установили в восьми школах, а к сентябрю 2025-го планируют завершить еще 62. Уже работают 51 из них.

Как работает система

Одна школьная солнечная электростанция обычно состоит из 40 панелей мощностью 20 кВт, двух инверторов и четырех аккумуляторов. Комплекс стоит около 1,5 миллиона гривен. В меньших школах устанавливают менее мощные системы – на 10 кВт, стоимостью примерно 760 тысяч гривен.

Преимущества для образования

Солнечная энергия в школах решает сразу несколько важных задач:

обеспечивает безопасность в чрезвычайных ситуациях – работает вентиляция, освещение, связь, интернет даже при полном блэкауте;

гарантирует стабильность учебного процесса как офлайн, так и онлайн;

способствует экономии средств на электроэнергию;

снижает выбросы CO₂ и формирует экологическое сознание;

служит учебным примером для детей.

"Эти системы позволяют школам функционировать даже в случае полного блэкаута: работает интернет, пожарная и охранная сигнализация, освещение, а также серверы", – отмечает Ирина Рыбалова. – "К тому же это пример для учеников, как использовать возобновляемую энергию. После начала большой войны мы учились "на ходу", опыт перенимали из-за рубежа. Но сегодня уже можем сказать, что Днепр сделал правильный шаг".

Опыт мировых лидеров

Больше всего школьных солнечных станций – в США, Германии, Японии, Канаде, скандинавских странах. В Калифорнии более 60% школ имеют солнечные электростанции. В Германии школы даже подают энергию в сеть. В Японии после аварии на Фукусиме солнечные панели стали обязательными в школах регионов с угрозой стихийных бедствий. Этот опыт активно внедряется и в Украине – в частности, в Днепре.

Уроки при свете – даже во время блэкаута

Об эффективности проекта свидетельствуют отзывы директоров школ .

"Раньше родители постоянно спрашивали: а что будет с обучением, когда выключат электричество?" – вспоминает Людмила Хмеленко, директор лицея №142. – "Теперь у нас установлена солнечная электростанция с 40 панелями. Это позволяет проводить уроки даже во время блэкаутов, обеспечивать работу кружков и секций. Солнечная энергия обеспечивает не только образовательный процесс, но и дает детям ощущение безопасности в критические моменты".

По ее словам, лицей полностью готов к новому учебному году.

"Раньше, к сожалению, случались ситуации, когда во время воздушной тревоги не было электроснабжения", – говорит Хмеленко. – "Дети находились в укрытиях без света. Мы включали фонарики – детям было страшно. Сегодня эта проблема решена".

Изменения почувствовали и в других школах

У лицее №42 , где учатся около 500 детей, также установлена солнечная станция.

"Во время прошлых блэкаутов мы не могли организовать обучение даже онлайн – не было света, не было интернета", – рассказывает Ольга Чернякова, и.о. директора. – "Учителя проводили уроки через мобильный интернет из дома. Теперь все изменилось".

Мощность местной электростанции – 20 кВт. Она обеспечивает укрытие, административные помещения и систему сигнализации.

Далее – ПТУ, культура и спорт

В планах – установка солнечных станций и в учреждениях профтехобразования, культуры, спорта. Все это – часть Программы безопасной образовательной среды на 2023-2027 годы, утвержденной горсоветом Днепра.

Солнечные панели – не только ответ на вызовы войны, но и инвестиция в будущее. Они помогают создать новую, энергонезависимую инфраструктуру образования – достойную независимой Украины.