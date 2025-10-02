Отдал жизнь за Украину: в результате удара вражеского дрона погиб защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Любомир Марин. Защитник был родом из Коломыи Ивано-Франковской области.

Жизнь бойца оборвал удар вражеского дрона. Об этом в Facebook сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Погиб за Украину

Любомир Марин отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Он был сержантом по материальному обеспечению 1-й самоходной артиллерийской батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В марте 2022 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины и с тех пор мужественно исполнял свой долг. 28 сентября 2025 года вблизи населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области сержант Марин погиб в результате удара вражеского беспилотника.

"От имени всего общества выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава Герою!" – написал Станиславский.

