Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области в результате сброса с вражеского дрона погиб защитник из Днепропетровской области. Фото

На фронте погиб еще один украинский военнослужащий с Днепропетровщины Анатолий Чехонин. Жизнь защитника оборвалась в результате сброса с вражеского дрона.

Печальную весть сообщили в Лозоватском сельском совете. Простятся с воином в понедельник, 17 ноября.

"Больше года семья и односельчане ждали что выйдет на связь и они услышат родной голос, такой близкий и дорогой... Но, к сожалению, "на щите", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Чехонин Анатолий Иванович родился 24 февраля 1976 года в с. Лозоватка. Рос в многодетной семье с двумя сестрами. С детских лет он был искренним, добрым и заботливым, за что его ценили родные и близкие.

Анатолий учился в Лозоватской общеобразовательной школе №2, а затем окончил ПТУ №62 в Кривом Роге. После этого стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Вернувшись со службы, в 1996 году начал работу на ЦГОКе, где занимал должность агломератчика.

Был призван в ВСУ 13 мая 2024 года и защищал родную страну в Донецкой области. 30 июля 2024 года перестал выходить на связь.

Впоследствии стало известно, что он погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Желанное в результате вражеского удара с дрона, до последнего оставаясь верным военной присяге.

"Искренне сочувствуем маме и сестрам нашего защитника, разделяем тяжелую боль всей общиной", – указано в сообщении.

В последний земной путь Анатолия Чехонина проведут 17 ноября в с. Лозоватка. Прощание с ним состоится на Аллее памяти.

