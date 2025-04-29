Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб гранатометчик со Львовщины. Фото

На Северском направлении фронта в бою оборвалась жизнь сержанта Романа Куцика из Львовской области. Он служил гранатометчиком в рядах 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 45 лет. О потере известил Жидачевский городской совет.

Роман Владимирович Куцик, 24 октября 1979 г. р., был родом из поселка Журавно Стрыйского района. Там окончил школу, работал в местном тубсанатории.

В июне 2024 года мужчина стал в защиту Украины в рядах ВСУ. Был гранатометчиком горно-штурмового взвода и роты 109-го ОГШБ, имел звание сержанта.

Мужественный воин погиб 23 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Выемка Бахмутского района Донецкой области.

"Грустное известие для нашего поселка. Навсегда в наших сердцах – человек с большой буквы Роман Куцик. Почивай в покое. Защищая нашу жизнь, отдал свою. Искренние соболезнования семье", – написала в Facebook Вита Диресова.

Во вторник, 29 апреля, Жидачевская громада встречает возвращение Героя к родному дому на щите. Всех неравнодушных призывали встретить траурный кортеж живым коридором и отдать честь воину Роману Куцику.

"Искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память, честь и слава Герою!" – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в бою с оккупантами на Донетчине погиб 19-летний воин Иван Чепа из села Протесы Стрыйского района Львовщины. Парень пошел на войну, подписав контракт с ВСУ, он защищал Украину в рядах Третьей штурмовой бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!