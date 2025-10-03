Отдал жизнь за Украину: погиб священник с Волыни, который ушел на фронт добровольцем. Фото

В боях за Украину погиб защитник Виталий Янковский с Волыни. Он был священником, однако в 2023 году добровольцем ушел на фронт в рядах Вооруженных сил Украины.

Жизнь Виталия Янковского оборвалась 30 сентября, в пятницу его проведут в последний путь. О потере сообщили в Волынской епархии Православной церкви Украины и в Волынской православной богословской академии.

Что известно о Герое

Родился Виталий Янковский 27 октября 1974 года в далеком Казахстане – в семье украинцев с Волыни, которые поселились в городе Ермак Павлоградской области. Успел он пожить и в России.

"В его семье были священники, поэтому и сам почувствовал призвание стать служителем Христовой Церкви. Когда Янковские перебрались в город Старый Оскол Белгородской области, в 1991 году поступил в Курскую духовную семинарию, где у него созрело желание стать священнослужителем в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. В одном интервью журналисту газеты "Народная трибуна" он признался: "Душой я украинец, корни мои здесь, как и могилы дедов-прадедов", – отметили в Волынской епархии ПЦУ.

Довольно скоро Янковский перевелся в Волынскую семинарию, закончил ее – и впоследствии преподавал в этом учебном заведении. Учился Виталий также во Львовской духовной академии.

24 марта 1996 года митрополит Луцкий и Волынский Иаков рукоположил его в иерея.

"Отец Виталий служил в Свято-Троицком кафедральном соборе, был преподавателем нашей семинарии, духовником сестричества в нижнем храме, директором воскресной школы, впоследствии настоятелем Покровского прихода в селе Крупа Луцкого районного деканата. Сослужители и прихожане помнят его как скромного, добросовестного, интеллигентного, талантливого пастыря, обладавшего звонким голосом и произносившего вдохновенные проповеди. Удостоен ряда церковных наград", – отметили в Волынской епархии ПЦУ.

В 2023 году в жизни отца Виталия произошла трагедия: ушла в мир иной его жена. Сам же он принял решение добровольно стать в ряды ВСУ, чтобы защищать родную землю от российских захватчиков.

30 сентября этого года Виталий Янковский погиб от рук врага.

"Похороны погибшего состоятся 3 октября, в пятницу, в городе Ровно. 10:00 – прощание на площади Независимости.10:40 – выезд в Свято-Покровский Собор, где и состоится чин похорон. Ректор Академии прот. Владимир Вакин, профессорско-преподавательская корпорация и студенчество выражают искренние соболезнования семье, близким и побратимам", – указано в заметке на Facebook-странице Волынской православной богословской академии.

