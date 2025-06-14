Отдал жизнь за Украину: на Запорожском направлении погиб молодой защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Ивано-Франковской области Степан Побережник. Жизнь защитника оборвалась на Запорожском направлении.

Видео дня

Военнослужащему было всего 27 лет. Об этом в Facebook сообщает Рожнятовский поселковый совет.

Боец с Ивано-Франковской области служил стрелком-санитаром горно-штурмового батальона.

Степан Побережник погиб в результате сброса взрывного устройства в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области. Защитник, преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Выражаем искренние соболезнования матери, семье и близким. Пусть Господь Бог поселит его в Царстве Своем и поможет родным пережить горькую боль невосполнимой утраты. Вечная память и слава Герою!", – говорится в соболезновании.

Накануне стало известно о гибели на фронте украинского военного Дмитрия Шаповалова из Винницкой области, который 26 апреля 2023 года в рамках обмена вернулся из российского плена. Его сердце остановилось во время выполнения боевого задания в населенном пункте Катериновка Днепропетровской области 9 июня.

Также сообщалось, что в боях с войсками государства-агрессора погиб 37-летний военный из Донецкой области Андрей Пащенко. Он был родом из города Курахово.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб Василий Гандзий, арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража. Жизнь воина оборвалась 2 июня 2025 года, ему навеки осталось 43 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!