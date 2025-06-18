Отдал жизнь за свободу и будущее государства: на фронте погиб младший сержант Виталий Васильченко с Николаевщины. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками на передовой погиб 35-летний младший сержант Виталий Васильченко. Последний бой защитник Украины принял 14 июня 2025 года.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Новоодесского городского совета Николаевской области. Боец погиб во время выполнения боевого задания.

"С невыразимой скорбью и глубокой печалью сообщаем, что 14 июня 2025 года, во время выполнения боевых задач, погиб 35-летний защитник Украины – младший сержант Васильченко Виталий Владимирович. Трагическая весть снова обожгла наши сердца болью потери", – говорится в сообщении.

В горсовете выразили соболезнования родным павшего украинского воина.

"Его отвага, несокрушимый дух и преданность Украине навсегда останутся в памяти родных, друзей и всей громады. Светлая память Герою, который отдал жизнь за свободу и будущее нашего государства. Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Виталия", – добавили там.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину в Донецкой области 12 июня свою жизнь отдал защитник из Черкасской области Приблуда Тарас. Мужчина родился в 1992 году в селе Бродецкое Черкасской области. На защиту родной страны Тарас стал в марте 2023 года.

Также стало известно, что на фронте погиб 23-летний Александр Лесюк, уроженец села Пилипы. Защитник служил старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки 5-й аэромобильной роты 2-го аэромобильного батальона 46-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексеенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении. У Героя остались жена и маленькая дочь.

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