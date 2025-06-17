'Избрал путь воина': на фронте погиб 23-летний защитник из Прикарпатья. Фото

Война снова забрала молодую жизнь. На фронте погиб 23-летний Александр Лесюк, уроженец села Пилипы.

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Он отдал жизнь за Украину, свободу и мир на родной земле. Об этом сообщили в Матеевецкой общине.

"И снова война черным крылом коснулась нашей громады... С глубокой скорбью сообщаем, что на войне за Украину погиб наш земляк, уроженец с. Пилипы – Александр Васильевич Лесюк. Ему было всего 23...", – говорится в сообщении.

Александр родился 14 апреля 2002 года. Еще совсем юным, полным мечтаний и надежд, он сознательно выбрал путь защитника.

Добровольно стал в ряды Вооруженных сил и до последнего вздоха оставался верным присяге. Служил старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки 5-й аэромобильной роты 2-го аэромобильного батальона 46-й бригады.

Несмотря на тяжелые ранения, которые неоднократно получал на передовой, Александр каждый раз возвращался к своим побратимам. Его храбрость, несокрушимый дух и преданность делу стали примером настоящего патриотизма. Он был не только воином, но и хорошим сыном, верным другом, искренним человеком с большой буквы.

Жизнь Александра оборвалась 2 июня 2025 года.

"Слишком рано, но память о нем - вечная. В сердцах всех, кто его знал, он навсегда останется улыбающимся парнем с добрыми глазами... Пусть Господь Бог примет его душу в Царство Небесное, а родным даст силы пережить невыразимую боль утраты... Община склоняет головы в скорби..." – добавили в общине.

О дате и времени встречи Героя сообщат позже.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб заместитель начальника ПФУ в Донецкой области Алексей Федченко. С ноября 2024 года он считался пропавшим без вести. Только теперь стало известно о гибели защитника, который стал в ряды ВСУ в январе 2023 года.

Также сообщалось, что на войне погиб полицейский из Черкасской области Андрей Шевченко. В июне 2024 года он присоединился к только что сформированному стрелковому батальону ГУНП в Черкасской области - и вместе с собратьями держал оборону на самых сложных участках фронта на востоке Украины.

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