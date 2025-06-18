Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Черкасской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. В боях в Донецкой области свою жизнь отдал защитник из Черкасской области Приблуда Тарас.

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Печальную весть сообщил Калинопольский сельский совет. Последний бой военный принял 12 июня 2025 года.

"Опять очередная страшная весть всколыхнула Катеринопольскую территориальную громаду. Кровавая, страшная война без сожаления унесла жизнь еще одного нашего Героя-защитника. 12 июня 2025 года во время защиты Родины в Донецкой области, героически погиб наш земляк, солдат – Приблуда Тарас Леонидович", – говорится в сообщении.

Известно, что мужчина родился в 1992 году в селе Бродецкое Черкасской области. На защиту родной страны Тарас стал в марте 2023 года

Проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины как солдат одной из воинских частей. В родной общине павшего бойца выразили искренние соболезнования матери, братьям, жене, друзьям и побратимам отважного воина.

"По информации 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП прибытие автомобиля с телом погибшего Воина в морг Калинопольской многопрофильной больницы ожидается 18.06.2025 года во второй половине дня", – говорится в сообщении.

О формировании живого коридора и церемонии прощания будет объявлено позже.

Напомним, на фронте погиб 23-летний Александр Лесюк, уроженец села Пилипы. Защитник служил старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки 5-й аэромобильной роты 2-го аэромобильного батальона 46-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексеенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении. У Героя остались жена и маленькая дочь.

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