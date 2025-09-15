От 'Россия нас спасет' до 'как нам выжить?' Изменение настроений жителей Донбасса показали одним видео

За 11 лет оккупации Россией кардинально изменились настроения местного населения Донбасса. В далеком 2014-м жители тогда еще не захваченного Донецка на организованных Москвой "митингах" пламенно восхваляли РФ как "спасительницу" от "неминуемой смерти".

Когда же "спасительница" захватила регион и лишила Донбасс благополучия, будущего и даже воды – дончан стал заботить вопрос, как же выжить в "процветающей молодой республике". Метаморфозы сознания любителей "русского мира" в одном видео показали журналисты "Телебачення Торонто".

Как изменились настроения жителей Донбасса

Красноречивую "видеозарисовку" произошедших в умах жителей Донбасса с 2014 года метаморфоз журналисты создали как анонс к собственному расследованию, посвященному судьбам сепаратистов, поспособствовавших началу российско-украинской войны.

"Что случилось с людьми, которые активно участвовали в создании "ДНР" и "ЛНР"? Мы поинтересовались, как сложились судьбы некоторых немедийных предателей Украины. Нужны ли они России сейчас? И какая она — вожделенная жизнь в "ДНР"?" – не без сарказма отметили журналисты в комментарии к анонсу.

Ролик продолжительностью чуть более полуминуты начинается с фрагмента одного из организованных Россией до начала оккупации в 2014-м "митинга" в Донецке.

Стоящая у микрофона в окружении лент цветов российского триколора женщина, активно жестикулируя и нарочито выделяя слова, декламирует тогдашние кремлевские методички об "угнетении" и "смертельной опасности", которую якобы несет для жителей Донбасса "бандеровский режим" в Киеве.

"Россия – это спасение! Если не вмешается Путин, если нам не поможет Россия – мы все умрем", – с интонациями, с которыми в советские времена в школах декламировали "патриотические стихи", говорит она.

Далее уже архивные кадры сменяются вполне "свежими", снятыми в том же Донецке и окрестностях, после того, как в некогда цветущем городе началась гуманитарная катастрофа из-за отсутствия водоснабжения. Первая из "спикеров" подтверждает: угроза вымирания для жителей региона никуда не делась. Но, как говорится, есть нюанс.

"Люди тут находятся в состоянии, вот... уже все, вымирания просто. Все хотят уже отсюда куда-то уехать, потому что жить здесь просто невыносимо", – утверждает она.

Еще одна жительница оккупированной части Донбасса, как и в далеком 2014-м, продолжает уповать на помощь России. Однако волнуют ее уже не мифические "бандеровцы" и "языковые патрули".

"Помогите нам, пожалуйста, выжить. Как нам быть без воды?" – обращается она к Москве.

"Как нам смывать унитаз?" – задает еще одна дончанка беспокоящий ее более всего вопрос.

Но, как и пристало "сверхдержаве", то и дело развязывающей агрессивные войны под предлогом "защиты соотечественников", Россия поверивших в нее сепаратистов Донбасса в беде не бросила.

"Водоканал сказал: вы меньше в туалет ходите, и тогда будет все хорошо. Потому что воды нет, смывать нечем. Поэтому в туалет не ходите", – поделилась бесценным советом, полученным от представителей оккупационных властей, еще одна дончанка.

"Водоканал запретил ср*ть!" – без обиняков резюмировал в конце ролика один из журналистов "Телебачення Торонто".

