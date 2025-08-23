'Невозможно без воды': жительница Макеевки пожаловалась на адские условия в оккупации, но заявила, что без Украины лучше. Видео

Жительница оккупированной с 2014 года Макеевке на Донетчине пожаловалась, что воды в городе нет уже полтора месяца. Из-за этого она и пять ее собак вынуждены выживать в сложных условиях, использовать для всего питьевую воду, которую постоянно привозить издалека и которая очень быстро заканчивается.

Видео дня

Об этом Надежда Бирюкова рассказала в видео, которое опубликовала на своей странице в TikTok. "У нас опять нет воды! Я не знаю, что делать. Невозможно так жить, просто невозможно. Я стираю вещи у знакомых, купаюсь и мою голову забирая всю воду. Мы не можем постирать собачьи вещи! Постирать ковры, нормально помыть все. Это просто ад!" – сказано в подписи к ролику.

Какая ситуация с водой в Макеевке

По словам авторки видео, централизованного водоснабжения нет, воду они привозят "откуда только можно". Ее они наливают в бак и этих 100-150 литров хватает не более чем на три дня при условии, что ресурсы жестко экономятся.

"Они просто блокируют напор. Они не дают его в частный сектор. Я не знаю", – говорит Надежда на видео.

Под "ними", судя по всему, подразумевается местная оккупационная "администрация".

Кроме того, по словам женщины, если воду и дают, то она "идет просто жутко грязная, зелено-коричневая, вонючая".

"Ну ей даже купаться страшно, реально. Мы уже просто все, что можно, делаем питьевой водой", – говорит макеевчанка.

Она сказала, что находится в состоянии паники и не понимает, как ей жить дальше.

"Просто дальше пойдут дожди. Дальше пойдет грязь просто. Как собакам мыть лапы? Как мыть собак? Как мыть себя? Просто это... Я не знаю. Я не могу уже просто... Ну это... Это реально просто в 21 веке сидеть и мечтать, чтобы у тебя, бл*дь, вода с крана пошла", – добавила авторка.

Кто же виноват?

Несмотря на то, что в своем ролике Надежда упомянула местные "власти", которые оставили частный сектор Макеевки без воды, вины России в происходящем она не видит.

В комментариях украинцы иронизировали над ситуацией, а также советовали жителям "ДНР" выходить на митинги и требовать на референдуме, чтобы их "вернули в состав Украины". На это авторка видео отвечала "спасибо, мы лучше без воды".

"Ситуация с водой ужасная, тяжело жить в таких условия. Но это куда лучше (чем с Украиной – Ред.)", – писала она.

Что происходит с водой на оккупированном Донбассе

Мы уже рассказывали о том, что с водой на оккупированной части Донецкой области настоящая катастрофа. По состоянию на сегодняшний день регион вместо необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки получает лишь треть.

Самая тяжелая ситуация – в областном центре и в Макеевке (это город-спутник Донецка), тут воду в дома решили подавать раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрес – получают ее один раз в два дня.

Это связно с тем, что уровень Верхнекальмиусского, Макеевского, Ольховского водохранилищ упал до критической значений.

Жители временно оккупированного Мариуполя Донецкой области тоже начали показывать катастрофические проблемы с водой, которые устроили российские захватчики. Местные "коммунальщики" подают ее на несколько часов раз в два дня, однако потреблять ее невозможно – она цвета крови.

