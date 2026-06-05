Осуществление мечты после ранения и плена: история защитника Мариуполя Виталия Когута

Пограничник Виталий Когут с начала полномасштабного вторжения защищал позиции под Мариуполем. В боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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Под натиском противника подразделение Виталий отходило все дальше вглубь города. В начале апреля 2022 года во время выполнения боевого задания на "Азовстали" в результате артиллерийского обстрела получил травму головы. Медицинскую помощь оказали на месте, после чего защитник продолжил оборону комбината. Позже защитник попал под авиационный удар и получил травму и ожоги левой руки, сотрясение головного мозга. В конце мая по приказу командования пограничник вышел во вражеский плен, где пробыл 11 месяцев.

После возвращения Виталию сделали несколько операций. И без прохождения реабилитации защитник сразу вернулся к службе. Теперь семья имеет собственную квартиру в Виннице, где служит защитник.

"Я приятно шокирован. Квартиру подарили. Думал, такого не бывает, а это произошло сегодня. Я очень благодарен. До этого еще жена с детьми ездила в Трускавец на семейный кемп "Сердца Азовстали". Подарки малым к школе: рюкзаки, тетради, все полностью, еще и планшеты, часы, ноутбуки и много чего. Большое спасибо Ринату Ахметову за такую поддержку для наших военных", – делится впечатлениями защитник.

В экосистеме поддержки "Сердца Азовстали" программа "Дома" – это один из этапов, чтобы защитники Мариуполя имели достойное будущее. В организации отмечают: поддержка защитников не завершается лечением или разовой помощью. Она должна вести человека дальше – к восстановлению, новому ощущению себя и возможности строить собственный путь после пережитого. Именно на этом основывается подход посттравматического роста, который организация внедряет в работе с защитниками Мариуполя и их семьями.