Остались беременная жена и дочь: на Сумском направлении погиб фронтмен рок-группы 'Вирий'. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. 21 июня на Сумском направлении погиб фронтмен рок-группы "Вырий" Дмитрий Горнов.

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Печальную новость сообщила семья военного. У него остались беременная жена, дочь и дедушка.

Отмечается, что Дмитрий погиб в результате удара российской управляемой авиабомбы.

Что известно о Герое

Родился в Днепрорудном (Запорожская область). Впоследствии семья переехала в Нежин Черниговской области. Там Дмитрий окончил государственный университет имени Николая Гоголя по специальности "Преподаватель биологии".

В студенческие годы Дмитрий принимал активное участие в общественной жизни учебного заведения и города в целом. Был фронтменом рок-группы "Вырий". Писал песни. В 2018 году вышел альбом группы "Грани сновидений".

Тогда же Дмитрий переехал в Чернигов, где присоединился к команде Общественного и работал там звукорежиссером. Кроме того, на Украинском Радио Чернигов он работал над передачей "Играть или не играть", где рассказывал об обучении детей музыке. Также участвовал в создании фильма "Битва за Чернигов".

С июня 2023 года по февраль 2024 года Дмитрий работал оператором программного обеспечения в IT-компании Realwiev. Затем трудоустроился оператором цеха варки пива на ABinBev Черниговского отделения.

В апреле 2024 года Дмитрия мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Базовую военную подготовку он прошел в Великобритании. С июня 2024 года был в школе индивидуальной подготовки воинской части.

В ноябре его перевели на должность стрелка-санитара в роту обозначения действий противника школы коллективной подготовки. Тогда же его зачислили на базовый сержантский курс учебного батальона резерва сержантского состава.

В марте 2025 года Дмитрий получил должность инструктора. В мае ему присвоили звание младшего лейтенанта. Был командиром взвода 158-й отдельной механизированной бригады.

В воскресенье, 22 июня, стало известно о том,чтогрузинский доброволец, подполковник Вано Надирадзе неожиданно умер в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении фронта погиб воин 3-й ОШБр Виталий ("Турист") Карвацкий со Львовщины. Он был оператором FPV-дронов.

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