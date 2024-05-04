Основатель учения о старении, великий ученый Илья Мечников: первый украинец – лауреат Нобелевской премии

Право назвать Илью Мечникова своим ученым приписывают себе три страны – Россия, Украина и Франция. В первой он прожил совсем недолго, и, увы, не был оценен по достоинству. Последняя с удовольствием приютила его, понимая, какую ценность представляют собой его исследования и труды. Украина же была не только его родиной, но и страной, в которую он возвращался, когда ему становилось особенно трудно. В Харькове, где он родился и учился, ему установлен памятник. Одесский университет, в котором он преподавал, как и еще несколько медицинских учреждений города, носит его имя. Во многих украинских городах есть улицы Мечникова, а на обратной стороне Луны – в его честь назван кратер диаметром около 60 километров.

Потомок старинного молдавского рода

Илья Ильич Мечников родился 3 мая 1845 года в Харьковской губернии в имении своего отца, гвардейского офицера в отставке, потомка старинного молдавского боярского рода Спэтару, что переводится как "мечник". Через несколько столетий – после частого переоформления документов – она трансформировалась, и предки ученого стали Мечниковыми. Мать, Эмилия Невахович, происходила из семьи польского банкира Льва Неваховича, сочетавшего успешную финансовую деятельность с литературным творчеством: он писал философские трактаты, пьесы – в основном, трагедии, занимался переводами.

"Ртуть" и "жрец"

Отец Мечникова увлекался азартными играми и очень быстро проиграл богатое приданое своей жены, поэтому семья и вынуждена была переехать в Ивановку, где появился на свет будущий гений. Илья был младшим сыном в семье, его братья, Лев и Иван, тоже достигли в жизни серьезных высот: первый стал географом, затем вступил в партию анархистов, боролся за объединение Италии. Второй – стал прокурором Окружного суда в Туле, но рано умер от тяжелой болезни. Илья был быстрым и юрким, за что в семье его прозвали "ртутью", и с детства отличался умением красиво говорить, из-за чего одноклассники его называли уважительно – "жрецом".

Гимназия с золотой медалью и университет за два года

Мечников всегда обладал тягой и способностями к знаниям: гимназию он окончил с золотой медалью, а Харьковский университет – практически экстерном, проучившись в нем два года вместо четырех. Затем отправился в Италию, где изучал эмбриологию и занимался этой наукой, делая в ней открытия и публикуя научные труды, которые по достоинству оценили знаменитый хирург Николай Пирогов, который выхлопотал молодому человеку стипендию, и биолог Александр Ковалевский, за совместную работу с ним Мечников получил премию Бэра. Докторскую диссертацию Илья Ильич защитил в 22 года, став доцентом Петербургского университета.

Две жены – две попытки самоубийства

В жизни великого ученого было две любовные истории и, соответственно, два брака. Людмила Федорович приходилась Мечникову дальней родственницей, и, в отличие от его официальной невесты, дочери известного химика Бекетова, ухаживала за ним в клинике, когда он серьезно заболел. В тот момент у Ильи Ильича резко упало зрение, и Людмила часами просиживала у его постели, читая ему книги. После выздоровления Мечникова молодые люди решили пожениться, но вскоре заболела сама Людмила, причем, настолько серьезно, что потеряла способность передвигаться. В церковь, где должно было состояться венчание, она войти не смогла – ее внесли на стуле, на котором она и просидела в течение всего обряда. Вскоре после свадьбы молодые переехали в Италию, климат которой считался максимально благоприятным для больных туберкулезом, но ничего не помогло – через четыре года Людмила скончалась. Илья Ильич так переживал смерть жены, что чуть было не последовал за ней. Он принял морфий, который остался ему в "наследство" от Людмилы – в последние месяцы жизни облегчить ее страдания мог только он. К счастью, для ученого доза была слишком велика, поэтому его вырвало – он выжил.

Со своей второй женой, Ольгой Белокопытовой Мечников познакомился в Одессе, где в университете его утвердили профессором – в Петербурге ему в этом отказали. Она была ученицей Ильи Ильича, который подрабатывал репетиторством, и вышла за него замуж, едва окончив гимназию: ей в то время было 17 лет, а ее мужу – 30. Спустя пять лет Ольга заболела брюшным тифом, который в то время был смертельной болезнью. В отчаянии от того, что потеряет и вторую жену, ученый ввел себе бактерии тифа, чтобы уйти вместе с ней. Они не только не умерли, но и счастливо прожили вместе до самой смерти Мечникова, их брак омрачало только отсутствие детей.

Фагоцитарная теория иммунитета

Величайшее открытие Мечникова – фагоцитарная теория иммунитета. Он сделал его, когда жил в Европе – сначала в Италии, а затем во Франции. Проводя опыты с личинками морских звезд, он заметил, что любое инородное включение в них – например, вирусов или бактерий – активирует клетки, которые, окружая "чужака" со всех сторон, образуют капсулу, не дающую ему влиять на организм. Мечников назвал их фагоцитами ("поедающими клетками") и доказал, что таким образом иммунная система защищают организм человека или животного от болезней. Именно за это открытие Илья Ильич в 1908 году – как французский ученый, поскольку в то время он жил и работал во Франции – получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Ее он разделил с работавшим в том же направлении немецким ученым Паулем Эрлихом.

Учение о старении организма

Мечников изучал процесс старения организма: по его мнению, люди стареют и умирают от отравления организма ядами, которые выделяют в кишечнике некоторые вредные бактерии. Противостоять им могут другие бактерии, полезные, содержащиеся в кисломолочных продуктах, которые Илья Ильич употреблял в пищу сам и советовал употреблять другим. Также именно Мечников ввел в обращение термин "геронтология" – наука о старении.

Борьба с бешенством

Одним из направлений научной деятельности Мечникова была борьба с бешенством – смертельно опасным заболеванием вирусного характера, которым люди заражаются от укусов и слюны больных животных. С этой целью он открыл в Одессе вторую в мире пастеровскую станцию, которой сам и руководил – на ней производилась вакцина и делались прививки. Первую в 1885 году основал в Париже сам Пастер, рассчитывая, что ее мощности хватит на всю Европу, но ошибся – болезнь распространялась гораздо быстрее и шире, чем он мог себе представить. На Одесской станции Мечников не только пытался справиться с бешенством, но и устроил ликбез для местных врачей, которым рассказывал о таких болезнях, как туберкулез (с ним у ученого были свои счеты), тиф, сибирская язва и холера – кто знает, скольким людям эти, переданные им знания впоследствии спасли жизнь.

Завещал тело для научных исследований

После того как сотрудники станции допустили ошибку при производстве вакцины от сибирской язвы и пало стадо помещика Панкеева, положение Мечникова и его станции в Одессе осложнилось, и ученый уехал в Париж – как оказалось, навсегда. Его взял к себе Луи Пастер – в его институте Илья Ильич и работал до конца жизни. Великий ученый умер 2 июля 1916 года от сердечной астмы. Свое тело он завещал для научных исследований, а во время вскрытия особое внимание просил уделить состоянию пищеварительных органов: ученый в течение трех десятков лет придерживался гигиены питания, и хотел, чтобы его коллеги увидели, к каким результатам это привело. Затем тело кремировали, а урну с прахом захоронили на территории Пастеровского университета, в котором он работал в последние годы. Там же находится памятник, который в 1986 году установила Академия наук Украины.