Осадков не ожидается: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник, 26 августа

В Украине в понедельник, 26 августа, будет жаркая погода без осадков. Во всех областях, за исключением Волынской, Львовской и Закарпатской, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте сообщил, что день будет лишь немного облачным. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду, в южной части днем до ​​7-12 метров в секунду.

Температура ночью в среднем +14...+19, на юге страны до +23. Днем +29...+34 (на высокогорье Карпат +22...+27), в южных и центральных областях местами сильная жара до +35...+36 градусов.

На Киевщине синоптики ожидают облачное с прояснениями небо, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью на улице будет +14...+19, днем ​​+29...+34 градуса.

В Киеве ночью +17...+19, днем ​​+31...+33 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко ранее предупредила, что начало новой недели не принесет облегчения от жары.

– В УкрГМЦ прогнозируют, что сентябрь 2024 года будет похож на август. Первый осенний месяц порадует теплой погодой.

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