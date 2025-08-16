Ореховый спас: традиции и приметы праздника

Ореховый Спас, также известный как Третий Спас или Спас на полотне, – это последний из праздников, традиционно завершающих Спасовку. Православная церковь Украины отмечает его 16 августа.

Видео дня

В этот день верующие чтят Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. OBOZ.UA рассказывает о значении, традициях и запретах этого праздника. Рассказываем также, что в этот день принято носить освящать в церковь

Что в день Орехового Спаса празднует церковь

По церковному календарю в этот день вспоминается событие, когда образ Иисуса Христа, появившийся на холсте, был перенесен из города Эдессы (современная Турция) в Константинополь. Этот образ считается первым иконографическим изображением Спасителя, созданным без участия художника. Согласно Евангелию, он появился, когда к Иисусу прибыли послы месопотамского царя Агара. Тяжело больной, тот надеялся, что Христос исцелит его. А если Спаситель не смог бы прибыть к царскому двору, то Агар попросил придворного художника нарисовать его портрет. Но создать образ не удавалось, потому что лицо Христа сияло мощным светом. Тогда Иисус взял у художника полотно и прижал его к себе. На ткани остался нерукотворный образ.

Этот нерукотворный портрет и доставили к царю Агару. Получив подарок, тот сразу исцелился. Чудо обратило его в христианскую веру, а портрет стал святыней. Образ разместили на воротах Эдессы, чтобы люди почитали его. Под образом якобы неоднократно случались чудеса. Поэтому когда к власти в Византии пришел император Константин Багрянородный, он перенес чудотворный образ в Константинополь. Праздник, установленный в честь этого события, является символом веры в силу божьего образа и напоминанием о живом присутствии Христа среди людей.

В народе в этот день благодарят бога за то, что помог вырастить и собрать урожай. Поэтому в церковь приносят освящать плоды своего труда.

Что освящают на праздник Орехового Спаса

В корзину, которую в этот день несут на церковную службу, нужно положить орехи нового урожая и хлеб. Буханка тоже должна быть испечена из теста, замешанного на муке из новой пшеницы. Также можно положить к ним разнообразные фрукты – яблоки, груши, сливы, виноград. А еще принести на освящение мед и мак. Благословляют священники и рушники или полотно – они символизируют кусок ткани, на котором отразился лик Христа.

Народные традиции

На праздник принято было собирать урожай орехов. С ними делали праздничную выпечку и готовили настойки. Испеченным к празднику хлебом угощали близких, а настойку хранили на зиму, чтобы лечить ею простуды. Считалось, что помогает она и от болезней суставов.

В некоторых селах в завершение Спасовки устраивали ярмарки. Люди продавали излишки урожая, общались, вместе веселились и отмечали завершение летних полевых работ.

Что нельзя делать в праздник Орехового Спаса

Как и на любой большой праздник, в этот день стоит ограничить тяжелый физический труд. Совсем под запретом она не находится, но возиться на огороде, заниматься строительством и ремонтом, поднимать тяжелое в этот день не стоит. А вот домашние дела, уход за животными на праздник даже приветствуются.

Также в праздничный день не годилось ругаться, ссориться, выяснять отношения. Это считается большим грехом в день святого образа.

Не стоит выбрасывать в этот день остатки орехов или меда. Даже скорлупу, собранную в день Третьего Спаса хранили, как оберег.

Не годится отказывать в помощи. А еще не участвовать в общем веселье в знак благодарности за урожай. Считалось, кто не поблагодарит, тот в следующем году не соберет.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных праздников на август 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.