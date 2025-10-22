Опора для беженцев: как Favbet Foundation и Матюха организовали поддержку для украинцев в Хорватии

После начала полномасштабной войны Хорватия стала опорой для украинских переселенцев. Здесь были созданы условия для жизни, обучения, эмоционального восстановления и взаимной поддержки.

Большая часть этой системной работы реализована при поддержке Favbet Foundation и его основателя Андрея Матюхи. Команда фонда сумела объединить хорватские общины, благотворительные организации и бизнес, чтобы помочь украинцам выстоять.

Благодаря этим усилиям сотни тонн гуманитарных грузов уже доставлены в украинские города, а в Хорватии действуют пространства, где переселенцы могут адаптироваться к новым обстоятельствам, сохраняя свою идентичность.

Центр адаптации в Загребе: украинское сердце Хорватии

В апреле 2022 года при содействии Favbet Foundation в Загребе открылся Центр адаптации для украинцев. Это место быстро стало для общины символом дома, где можно посещать уроки, мастер-классы, тематические праздники и вечера.

Сначала там проводились бесплатные занятия хорватского и английского языков, а позже добавились арт-терапия, уроки украинского, математики и чтения для детей.

В декабре 2023 года состоялось первое празднование Дня святого Николая. Тогда более 150 детей получили подарки, которые вручал Андрей Матюха. Атмосфера праздника была настолько тёплой, что мероприятие решили сделать ежегодным.

В мае 2024 года общественная организация "Червона Калина" при поддержке Favbet Foundation провела крупный спортивный фестиваль ко Дню труда. Событие собрало более тысячи человек. В центре также регулярно проходят мастер-классы по гончарству, художественные занятия, рождественские мероприятия, День украинского языка и День вышиванки.

Dobro Dobrim и Favbet Foundation: сотрудничество, которое работает

Ассоциация Dobro Dobrim (DoDo) была создана после землетрясений в Хорватии в 2021 году. Уже через год она начала активно помогать Украине, оказавшейся в условиях полномасштабной войны.

DoDo собрала и отправила десятки гуманитарных грузов. После трагедии на Каховской ГЭС Украина получила 11 тонн помощи — продукты, медикаменты, одежду, средства гигиены. С 2024 года гуманитарные поставки стали систематическими. Их собирали совместно с хорватскими компаниями Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP, Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation и правительства Хорватии.

В августе 2024 года украинская община в Загребе отметила День независимости Украины благотворительным фестивалем. Во время события удалось собрать и оформить в гуманитарный груз медицинское оборудование, хирургические наборы, мебель, велосипеды и товары для больниц. Организаторами выступили Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство Украины в Хорватии и "Червона Калина".

Андрей Матюха о ближайших планах Favbet Foundation

Сегодня Favbet Foundation не ограничивается гуманитарными инициативами. Фонд поддерживает образовательные, спортивные и социальные проекты. Эта история будет продолжаться.

"Каждый ящик, каждый фургон — это чьи-то лекарства, продукты, шанс почувствовать, что о тебе не забыли. Мы продолжим создавать и развивать устойчивые проекты", — отмечает Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.