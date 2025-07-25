Омлет в лаваше с вкусной начинкой: рецепт блюда для сытного завтрака

Лаваш и яйца – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно закуски, а также омлеты и запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета из лаваша и яиц, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

1 сырный лаваш

1 или 2 яйца

соль+перец

моцарелла

колбаса

зеленый лук

помидоры

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, дайте прихватиться.

2. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться лавашу, переверните.

3. Сверху выложите начинку из сыра, колбасы и помидоров.

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