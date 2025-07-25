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Омлет в лаваше с вкусной начинкой: рецепт блюда для сытного завтрака

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
42
Рецепт блюда

Лаваш и яйца – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно закуски, а также омлеты и запеканки. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета из лаваша и яиц, с вкусной начинкой. 

Как приготовить омлет из яиц и лаваша

Ингредиенты: 

  • 1 сырный лаваш
  • 1 или 2 яйца
  • соль+перец
  • моцарелла
  • колбаса
  • зеленый лук
  • помидоры

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, дайте прихватиться.

Лаваш с яйцом

2. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться лавашу, переверните.

Приготовление блюда

3. Сверху выложите начинку из сыра, колбасы и помидоров.

Готовое блюдо

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