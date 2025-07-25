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Омлет в лаваше с вкусной начинкой: рецепт блюда для сытного завтрака
Лаваш и яйца – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно закуски, а также омлеты и запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета из лаваша и яиц, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 сырный лаваш
- 1 или 2 яйца
- соль+перец
- моцарелла
- колбаса
- зеленый лук
- помидоры
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, дайте прихватиться.
2. Сверху выложите лаваш, дайте прихватиться лавашу, переверните.
3. Сверху выложите начинку из сыра, колбасы и помидоров.
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