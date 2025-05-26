Украинский военный трижды совершил СОЧ и поплатился: какой приговор вынес суд

На Ивано-Франковщине военнослужащий три раза совершал СОЧ (самовольное оставление воинской части) и получил наказание. Мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Государственного бюро расследований". Там отметили, что первое СОЧ обвиняемый совершил в 2023 году.

"По материалам ГБР Ивано-Франковский городской суд приговорил военнослужащего к 5 годам лишения свободы за трижды совершенное самовольное оставление воинской части. Мужчина был мобилизован в одно из военных подразделений 26 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Сначала нарушитель не вернулся в часть после лечения в августе 2023-го. Мужчина почти месяц находился дома, но позже по своему волеизъявлению вернулся на службу.

В период с февраля по апрель 2024 года военнослужащий снова самовольно покинул место службы. После третьего случая, который длился с августа 2024-го по январь 2025 года, обвиняемого задержали сотрудники ГБР у него дома и сообщили о подозрении.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины – повторное самовольное оставление воинской части или места службы во время военного положения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, на Полтавщине в четырех районах создадут мобильные блокпосты с целью розыска военнослужащих со статусом СЗЧ. Но объектах будут дежурить военные и сотрудники полиции. Решение о создании блокпостов принял Совет обороны Полтавской области 7 мая 2025 года.

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