'Огромная потеря для страны': после болезни умер аэроразведчик Александр 'Мажор' Гураш

Тяжелая болезнь отобрала жизнь Александра Гураша ("Мажора") – айтишника в гражданской жизни, который после полномасштабного вторжения стал аэроразведчиком и собирал беспилотники для Сил обороны. Доброволец верил, что именно FPV-дроны могут выиграть войну.

Видео дня

О смерти украинца сообщили в Facebook Сергей Гнездилов и Александр Ширшин. Какая именно болезнь стала причиной трагедии, не сообщается.

"Мажор", не будучи военнослужащим, боролся с оккупантами

Гнездилов рассказал: Гураш уверял друзей, что выживет, но нарушил обещание. "Так жаль, что вы не знаете, сколько он сделал для Украины", – написал автор поста.

"Он не был военнослужащим, но имел свой собственный Mavic и ездил "бомбить бимбас". Месяцами мог бомбить. Заканчивались деньги – ехал работать в Киев в своих айти. Он успел основать Forse Major, собственное дроновое производство, собирал свои дроны, потому что понимал, как это работает, на собственном опыте", – сообщил Гнездилов.

Ширшин назвал смерть аэроразведчика огромной потерей для страны. Он признался, что не может подобрать слов.

"Как так... Покойся с миром, брат. Честь было воевать с тобой. Навсегда в памяти и часто вспоминаю о твоих подвигах!" – обратился он к товарищу.

В подкасте, который Сергей Гнездилов записывал для hromadske, Александр Гураш объяснял, что он принципиально не вступал в ряды Сил обороны официально. Аэроразведчик считал, что это позволит ему помогать бороться с врагом эффективнее.

"Как только ты попадаешь в ВСУ, ты закреплен автоматически за каким-то сектором. Это первое. Второе – ты подчиняешься каким-то командирам, не всегда адекватным. Третье – ты теряешь свободу", – объяснял свою позицию доброволец.

В то же время "Мажор" участвовал в боевых действиях, а также занимался изготовлением FPV, не получая зарплаты от государства. Он был ранен в районе села Роботино на Запорожском направлении. Уже через три недели, когда осколочное ранение ноги более-менее зажило, вернулся к работе на передовой.

Как писал OBOZ.UA:

– 27 августа на войне погиб художник Кирилл Гринев. Герой служил с февраля 2022-го; в прошлом году был ранен.

– Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Олег Туник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июля 2024 года, однако долгое время он считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!