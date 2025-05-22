Очень удачный и воздушный, как облако, бисквит королевы Виктории: делимся рецептом

Бисквит – очень "капризная" основа для десертов, которая очень часто не получается такой удачной, пышной и высокой, как хотелось бы. Кулинары советуют при приготовлении бисквита соблюдать точные пропорции, а также – очень важно знать, при какой температуре выпекать его.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – пышного, высокого и легкого бисквита.

Ингредиенты:

Масло сливочное мягкое – 160 г

Сахар – 160 г (или 150 обычного и 10 ванильного);

Яйца – 3 шт.

Мука пшеничная –160 г

Разрыхлитель – пол чайной ложки

Маскарпоне – 250 г

Сливки жирные – 50 г

Пудра сахарная – 50 г

Ваниль

Клубника – 150 г + на декор

Сахар – 20 г

Способ приготовления:

1. Тесто: взбиваем мягкое масло с сахаром и ванилью до белого цвета. По одному добавляем яйца и снова взбиваем. Масса должна быть воздушная. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

2. Выпекаем в форме, смазанной сливочным маслом и присыпанной мукой, при 180С примерно 30-40 минут (проверяем шпажкой). Даем бисквиту остыть. За это время делаем пропитку и крем.

3. Клубнику чистим и добавляем 20 г сахара. Начинаем варить. Она хорошо пустит сок. Провариваем до мягкости. Вилкой разминаем. Даем остыть. Масса должна быть густой.

4. Крем: холодные сливки взбиваем с маскарпоне, пудрой и ванилью.

5. Холодный бисквит пропитываем клубничным джемом, даем постоять 10-15 минут. Сверху смазываем холодным кремом и украшаем клубникой!

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