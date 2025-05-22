Очень удачный и воздушный, как облако, бисквит королевы Виктории: делимся рецептом
Бисквит – очень "капризная" основа для десертов, которая очень часто не получается такой удачной, пышной и высокой, как хотелось бы. Кулинары советуют при приготовлении бисквита соблюдать точные пропорции, а также – очень важно знать, при какой температуре выпекать его.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – пышного, высокого и легкого бисквита.
Ингредиенты:
- Масло сливочное мягкое – 160 г
- Сахар – 160 г (или 150 обычного и 10 ванильного);
- Яйца – 3 шт.
- Мука пшеничная –160 г
- Разрыхлитель – пол чайной ложки
- Маскарпоне – 250 г
- Сливки жирные – 50 г
- Пудра сахарная – 50 г
- Ваниль
- Клубника – 150 г + на декор
- Сахар – 20 г
Способ приготовления:
1. Тесто: взбиваем мягкое масло с сахаром и ванилью до белого цвета. По одному добавляем яйца и снова взбиваем. Масса должна быть воздушная. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.
2. Выпекаем в форме, смазанной сливочным маслом и присыпанной мукой, при 180С примерно 30-40 минут (проверяем шпажкой). Даем бисквиту остыть. За это время делаем пропитку и крем.
3. Клубнику чистим и добавляем 20 г сахара. Начинаем варить. Она хорошо пустит сок. Провариваем до мягкости. Вилкой разминаем. Даем остыть. Масса должна быть густой.
4. Крем: холодные сливки взбиваем с маскарпоне, пудрой и ванилью.
5. Холодный бисквит пропитываем клубничным джемом, даем постоять 10-15 минут. Сверху смазываем холодным кремом и украшаем клубникой!
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