OBOZ.UA завершил сбор-розыгрыш для ребят на 'Хаймерсах': сколько средств задонатили и кто получил подарки

OBOZ.UA завершил сбор средств для нужд наших защитников, которые бьют врага из реактивных артсистем HIMARS. Сбор провели совместно с благотворительным фондом "Мир и возрождение". Также был разыгран приз за два самых больших доната.

Спасибо каждому читателю и каждой читательнице за каждую копейку и каждую гривну. Помните, маленьких донатов не бывает! 🫶

Сколько гривен задонатили и на что пошли средства

Целью сбора было 300 000 гривен. Но благодаря добросовестности наших читателей удалось собрать 386 967 90 грн.

За эти средства приобрели для воинов:

автомобиль KIA и шины к нему (было проведено два ремонта),

зарядную станцию EcoFlow DELTA 2;

планшеты;

ноутбук;

бензиновый инверторный генератор;

Starlink Mini;

антенны;

расходные материалы для изготовления дронов;

одежда и обувь.

Отчетность по закупкам:

Результаты розыгрыша призов

Участниками розыгрыша стали все, кто задонатил от 100 грн. Также разыгран приз за два самых больших доната.

Поэтому поздравляем победителей:

Юрий С...о. выиграл 2 тубуса для 155-мм снаряда (один раскрашенный, другой обычный). Он сделал два максимальных доната по 20 тыс. грн, которые в сумме составили 40 000 грн.

Среди тех, кто задонатил от 100 грн разыграли два американских сухпайка.

Победителями стали: Виктор З...в. (задонатив 100 грн 17.11.2024 в 19:19) и читатель, который не оставил свою фамилию (задонатив 100 грн 04.06.2025 в 17:47 на банк mono с комментарием "Божьей защиты нашим Героям").

Просим всех победителей связаться с нами, чтобы мы могли отправить выигрыш: в Telegram – @lesia_gasych или на e-mail – [email protected].

В целях безопасности мы не называем полную фамилию всех участников розыгрыша, но указанной информации достаточно для того, чтобы наши победители себя узнали и забрали свои подарки.

Как сообщал OBOZ.UA, сбор был объявлен в ноябре 2024 года. Мы благодарны всем, кто задонатил на нужды наших защитников!

