Облачно с прояснениями, без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 6 сентября

В среду, 6 сентября, в Украине переменная облачность. Однако день пройдет без осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно прогнозам синоптиков, температура ночью составит 9-14°, а днем – 22-27° (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В южной части Украины ночью столбики термометров покажут 14-19°, а днем – 25-30°.

"Ветер северо-западный, на левобережье северо-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

В Киевской области 6 сентября также будет переменная облачность, однако без осадков

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°", – отметили в Укргидрометцентре.

В столице – Киеве – ночью ожидается 12-14°, а днем – 24-26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В Украине это повысит температуру и значительно снизит влажность.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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