Об аномальном тепле можно забыть: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В Украине среда, 11 октября, пройдет без осадков. Переменная облачность и прохладная погода ожидаются во всех регионах страны. В большинстве областей ночью температура может опуститься ниже нуля.

Новый прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Согласно данным синоптиков, самая высокая температура в светлое время суток ожидается на западе, а также юге Украины.

На западе днем воздух максимально прогреется до +17, на юге – до +16. В центре – в среднем +14 градусов.

При этом ночью в ряде западных и центральных регионов температура может понизиться до -3.

На востоке и северо-востоке день 11 октября будет самым прохладным. В Донецкой и Луганской областях термометры покажут не больше +10 и +9 градусов соответственно. Всего до +11 воздух прогреется в Сумской и Харьковской областях.

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Ночью на юге и востоке будет не прохладнее -1. Скорость ветра по Украине – в среднем 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с днем.

В Киеве и на Киевщине ночью будет 0...-2, днем +12...+14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Детальнее о погоде в столице можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.

– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова ранее предупредила, что второй месяц осени-2023 в нашей стране отметится похолоданием уже в самом начале.

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