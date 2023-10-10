Ночью заморозки и до +14°С днем: прогноз погоды по Киевщине на 11 октября

В Киеве и Киевской области в среду, 11 октября, переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют ночью заморозки, а в день воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 11 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области – ночью сильные заморозки 0-5°С; температура днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°С, днем 12 -14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 октября, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Без осадков.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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