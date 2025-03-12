"Нужно понять": Храпчинский объяснил, есть ли возможность заменить Starlink европейскими аналогами

Европа имеет потенциальные альтернативы для замены спутниковой связи Starlink Илона Маска, однако у них есть значительные ограничения. В то же время развитие европейских технологий замедляет бюрократические и финансовые преграды.

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Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в разговоре с OBOZ.UA. По его словам, одним из возможных вариантов является система OneWeb. Она имеет около 600 низкоорбитальных спутников, обеспечивающих связь, но уступающих по мощности сети Starlink, насчитывающей более 7 000 активных аппаратов.

"На самом деле, мы можем говорить о том, что мы можем заменить и есть у нас OneWeb тот самый, который имеет около 35 геостатических спутников, то есть которые находятся на территории Европы и могут обеспечить связь. Но эта связь будет с определенной задержкой, потому что они находятся гораздо выше тех спутников, которые использует, например, Илон Маск. Но у того же OneWeb есть около 600 спутников, находящихся на низшей высоте, то есть на низкой орбитальной орбите, и обеспечивающих связь. Понятно, что это не сравнение, например, с 7 000 работающими спутниками Маска, обеспечивающими качественное покрытие. Но, тем не менее, здесь мы говорим о том, что уже есть основа, куда двигаться", – пояснил эксперт.

Харчинский добавил, что система Starlink Илона Маска – частная компания, которая благодаря частным инвестициям активно развивалась. При этом большинство европейских компаний, работающих в сфере спутниковой связи, преимущественно принадлежат государству, что замедляет их гибкость в принятии решений.

"К сожалению, Европа забюрократизирована. Поэтому, в принципе, здесь справедливо было бы заметить, что тот же OneWeb появился гораздо раньше Starlink, но, как видим, развивается не очень активно, потому что есть определенные препятствия бюрократические. Есть определенные препятствия, откуда брать деньги, чтобы не было такого, как с Маском. Когда я сказал, отключу, я отключу. И потому он более медленно развивается", – сказал он, подчеркнув, что у ЕС тоже есть проблемы с финансированием.

При этом Харчинский назвал Илона Маска – ненадежным партнером, и что "любое плохое настроение может измениться и привести к тому, что он отключит связь". Поэтому эксперт считает, что сейчас Европа будет активнее заниматься вопросом развития своих возможностей и будет увеличивать количество спутников.

Кроме того, стоимость европейских спутников значительно выше: запуск одного аппарата стоит примерно 500 тысяч долларов, в то время как у SpaceX этот показатель составляет 250 тысяч. Запуск ракеты со 60 спутниками обходится Маске в 25 миллионов долларов, в то время как для европейских операторов аналогичная миссия может стоить более 70 миллионов.

Эксперт напомнил, что к началу полномасштабного вторжения в Маску было всего около 900 или 1000 спутников. В 2024 году их около 8 тысяч, из которых 7 тысяч работающих. Тысячи либо выведены из строя, либо поломаны, либо находятся в режиме ожидания, когда их запустят.

"Поэтому, возвращаясь к основному вопросу, надо понять, что так на самом деле Starlink был довольно интересным решением с возможностью, которая обеспечивала быстрое развертывание и получение в любой точке, где есть покрытие, качественная связь, причем с возможностью передавать большие объемы информации. Если мы будем переходить на европейское, то здесь нужно время, здесь нужно, здесь немного более дорогие оборудование именно для работы, но, тем не менее, это перспективно", — отметил экс-офицер Воздушных сил.

Храпчинский обратил внимание на возможность предоставления связи через коротковолновые и радиорелейные системы. Радиорелейная связь, используемая для соединения вышек мобильной связи, также может быть полезна для обмена информацией, как это происходит через мобильную связь. Это может являться альтернативным решением для обеспечения связи.

Однако развертывание станций Starlink и радиорелейных станций – это разные задачи с другими техническими требованиями, заметил эксперт. При этом, в отличие от Starlink, где спутниковые станции можно использовать в труднодоступных местах, как показывают видео с фронта, радиорелейные системы работают по другим принципам, включая использование ретрансляторов, которые могут быть размещены в коптерах или воздушных шарах. Однако эти системы можно визуально обнаружить и перехватить с помощью FPV-дронов или уничтожить FPV-дроном.

"Главная задача сейчас в Европе — это объединить усилия и поиск средств для того, чтобы развернуть, как можно скорее, качественную связь. Потому что гиостатные спутники нам не предоставят такой возможности передавать такие объемы информации, которые нам нужно. Дополнительно нужно ввести определенные изменения в обмене информации для того, чтобы уменьшить объем информации, предоставляемой за счет определенных программных обеспечений, которые позволили бы нам существенно сокращать количество передаваемой информации. Потому что иногда передается все очень быстро и не смотрит, какие нужны предрассудки", – отметил он.

По словам Харчинского, здесь необходима совместная работа и с украинской стороны, и со стороны Европы. Он в очередной раз подчеркнул, что Европа сейчас в таком положении, когда при правильной украинской дипломатии она будет активно и дальше помогать нам, и будет создавать совместимые возможности. Уже сейчас Европа понимает, если Украина упадет, то они будут следующие, поскольку мировое устройство после прихода президента США Дональда Трампа существенно меняются и нет уже фундамента, который был раньше, относительно демократии, поддержки свободы.

"Мы видим, что сейчас раздается из Соединенных Штатов каждый сам за себя. Поэтому этим нужно пользоваться и на этом нужно акцентировать внимание, общаясь с нашими европейскими партнерами", – добавил эксперт.

Европейский рынок военно-промышленного комплекса, по мнению Храпчинского, очень интересен, поскольку в нем работает много качественных компаний, производящих большое количество военной техники. Однако этот рынок фрагментирован и не имеет единых стандартов, что создает некоторые трудности. Например, в случае с самолетом Eurofighter, когда в Европе велись длительные согласования по его характеристикам и вооружениям, Франция решила выйти из этого проекта и создать свой самолет Рафаль. Хотя эти два самолета внешне похожи, но при этом "Франции просто не удержалось терпение, они сделали быстренько свой самолет". Так же было с передачей самолетов Mirage. Французы без задержек подготовили пилотов и инженеров и модернизировали эти самолеты для украинских нужд.

"Поэтому, опять же, здесь надо понять, что Европа может быть надежным партнером при создании и объединении ВПК. И здесь я бы сказал, что действительно достаточно качественную информацию мы можем предоставить Европе, и определенные возможности свои относительно того, что ни одна страна в мире сейчас не умеет воевать дронами так, как Украина и, к сожалению, Россия. И поэтому я бы сказал, что если мы говорим о таком трансфере технологий, то от Европы можно брать, например, авиацию, можно брать противовоздушную оборону, совместно производить дальнобойные ракеты и предлагать свои решения по беспилотникам. Потому что, к сожалению, Украина в свое время была достаточно мощным государством в ракетостроении, в самолетостроении, но за 30 лет независимости, за 30 лет менеджмента, который стоял в управлении страны, это все пришло в упадок. Поэтому здесь нужно понять, что на самом деле единственный шанс сейчас – это Европа", – объяснил Храпчинский.

Эксперт призвал не забывать обо всех замороженных средствах Российской Федерации, находящихся в Европе. Поэтому, по его мнению, здесь можно будет и реализовать европейскую спутниковую связь, которая будет распределена как для гражданского населения, так и для военных задач. "Так же и по всем другим задачам, потому что большинство технологий, которые сейчас используются в качестве вооружения, – это dual-use technology", – добавил он.

Также Храпчинский считает, что средства радиоэлектронной борьбы будут необходимы после войны, а некоторые системы, например разведывательные дроны, также будут оставаться важными. Они могут контролировать дорожный трафик в городах, а также следить за природными зонами. К примеру, дроны уже используются для установки маячков на китах и других крупных рыбах. В то же время, Украина показала значительный прогресс в военной сфере, количество компаний из 20 компаний в начале полномасштабного вторжения возросло до 800. Это позволило значительно улучшить возможности, но есть потребность в изменении законодательства, чтобы соответствовать европейским стандартам.

"Украина тоже нуждается в некоторых изменениях законодательных, как и Европа, потому что большинство наших производителей производят определенные виды вооружения, определенные средства, и некоторые законодательные нормы предусматривают за это, даже сейчас предусматривают определенные ограничения свободы от 2 до 5 лет. И здесь надо понять, что когда закончится война, когда будет победа, к этому моменту нужно переписать начнут выкручивать руки нам, всем нашим производителям", – подытожил Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны ищут способы обеспечить Украину альтернативной широкополосной спутниковой связью на случай, если Илон Маск прекратит работу Starlink. Четыре крупных спутниковых оператора уже начали переговоры с правительствами ЕС по предоставлению резервного подключения для Украины.

Ранее миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

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