Нужно ли мыть печень перед приготовлением: делимся советами от кулинаров

Куриная, свиная, говяжья печень – продукты-лидеры по содержанию железа. Специалисты рекомендуют есть ее минимум раз в неделю, а лучше чаще. Готовить из печени можно вкусные салаты, отбивные, намазки, котлеты, паштеты, запеканки.

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Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, нужно ли мыть печень перед приготовление и, как это влияет на вкус продукта.

Нужно ли мыть печень перед приготовлением

Перед приготовлением печень следует быстро промыть печень под прохладной водой, но лучше заменить промывку аккуратной очисткой бумажными полотенцами. Это поможет удалить остатки крови, ледяные крошки после размораживания и избежать перекрестного загрязнения кухни бактериями.

Если хотите ополоснуть печень, делайте это максимально аккуратно в глубокой миске!

Почему не рекомендуют мыть печень

Так как бактерии с поверхности сырой печени могут разбрызгиваться вместе с каплями воды по всей кухне.

Промокните бумажными полотенцами печень

Промокните печень бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Это особенно важно перед жаркой, иначе продукт будет тушиться, а не жариться.

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