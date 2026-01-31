Новости Давоса: университетам следует готовиться к изменению модели 'обучение-работа' – Инна Костыря

Украинским университетам следует срочно готовиться к изменению парадигмы "обучения и работы" студентов.

Такой вывод делает в своей колонке доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря по результатам нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Инны Костыри, в дополнение к традиционной модели "обучение 4-6 лет → ищи работу → начни зарабатывать" украинские университеты должны предложить новую модель "учись + работай + зарабатывай одновременно + постоянно обновляй навыки". Это крайне важно в эпоху ИИ, когда навыки быстро устаревают и у людей есть потребность постоянно учиться без отрыва от работы и заработка.

Как отмечает госпожа Костыря, одной из центральных тем нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе был искусственный интеллект и трансформация рабочей силы. По мнению экспертов, чтобы в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, организации должны трансформировать свою рабочую силу.

Рынок труда кардинально изменится, исчезнут миллионы рабочих мест, а взамен появятся новые рабочие места, которые потребуют новых знаний и умений, в том числе и ИИ-умений. И решающую роль в этом будет играть обучение.

По мнению экспертов Давоса, сотрудники все чаще осознают, что непрерывное обучение является частью работы. Вместо этого они ожидают четкого определения важных навыков, доступа к соответствующему обучению и реальных возможностей применить эти навыки.

Как отмечает в своей колонке Инна Костыря, Всемирный экономический форум в Давосе начал программу Learning-to-Earning Sandbox (Песочница по обучению для заработка), которая призвана объединить университеты, работодателей и правительства для совместной разработки моделей, которые интегрируют образование с оплачиваемой работой – на основе интегрированных с работой образовательных степеней, стажировки, модульного обучения, чтобы связать развитие навыков непосредственно с трудоустройством и создать лучшие практики, которые можно повторить в различных секторах и регионах.

Сочетание образования с оплачиваемой работой – модель образования, которая разрушает традиционную границу между обучением и работой через дуальные программы (образовательная степень интегрирована с работой), стажировки и короткие модульные курсы. В этих условиях студенты одновременно учатся и работают или работники работают и одновременно учатся для повышения квалификации или получения новых навыков

Новые короткие модульные курсы для работников теперь требуют недель или месяцев обучения, а не лет, с фокусом на конкретных умениях и навыках. Такие программы позволят быстро адаптировать свои навыки под требования рынка и собирать свое образование по частям.

Возникает вопрос, отмечает Инна Костыря, готовы ли украинские университеты уже сейчас адаптироваться к новым условиям и изменить свою модель образования и предложить рынку соответствующие учебные продукты и курсы?