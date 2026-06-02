Новая жизнь после сложного ранения и плена: история защитника Мариуполя Александра Коваленко

Морской пехотинец Александр Коваленко родом из Николаевской области. С 2015 года проходил службу в морской пехоте, а когда началось полномасштабное вторжение, добровольно пошел защищать Украину и поехал в Мариуполь. В рамках проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

Видео дня

Во время обороны города, выполняя боевую задачу, защитник попал под минометный обстрел. Он получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левой ноги с огнестрельным многоосколочным переломом бедренной кости, осколочное ранение шеи и минно-взрывную травму. Первую медицинскую помощь получил в военном госпитале на территории ММКИ. Во время осуществления прорыва на "Азовсталь" 12 апреля 2022 года попал в плен, где пробыл почти 7 месяцев.

Вскоре Александра комиссовали по состоянию здоровья, но защитник и в дальнейшем хотел быть причастным к военной службе, но на первом месте стояло восстановление. Благодаря собственному дому защитник смог сконцентрироваться на реабилитации и построении собственного будущего, в чем "Сердце Азовстали" будет поддерживать защитника и в дальнейшем.

"Я сейчас восстанавливаюсь и психически, и психологически, и физически. Хотелось бы еще, как-то помогать, водителем на эвакуацию ездить. Спасибо проекту "Сердце Азовстали" и Ринату Ахметову за такую помощь. Это очень приятно", – добавляет защитник.

В "Сердце Азовстали" отмечают: опыт войны, ранения или плена не должен оставлять человека один на один с последствиями пережитого. Поэтому проект внедряет модель посттравматического роста – комплексную поддержку, которая помогает защитникам восстанавливаться, возвращать опору и находить новое амплуа после службы или плена.