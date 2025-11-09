Новая неделя начнется с дождей: какая будет погода в Украине

Понедельник, 10 ноября, в Украине начнется с дождей и туманов. В большинстве регионов ожидается облачная погода, местами – осадки разной интенсивности.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В частности, небольшие дожди прогнозируются в западных и северных областях, а в южных и центральных регионах ночью – умеренные осадки.

Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4...+9°, в западных областях – +1...+6°, днем — +8...+13°. На юге страны ночью ожидается +7...+12°, а днем – +11...+16°.

Кроме того, ночью и утром 10 ноября в Украине, кроме северных областей, прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров (І уровень опасности, желтый).

Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам советуют переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что их хорошо видно в условиях ограниченной видимости.

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание продлится с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, как свидетельствуют данные MkWeather, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!