'Нормальный процесс': ТЦК хотят вызывать тех, кто ходил на выборы

Для того, чтобы мобилизация в Украине была эффективной, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) надо опираться на какую-то информационную базу. Наиболее точным и полным является Единый государственный реестр избирателей.

Именно он обновлялся чаще всего. Об этом в комментарии ТСН.ua сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Для того, чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из различных реестров. У нас наиболее точный и полный – Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", – заявил он.

По мнению Тимочко, автоматическая постановка мужчин на воинский учет, которая внедряется в Украине, позволит быстрее действовать уполномоченным органам на местах в вопросах продолжающейся мобилизации.

Он также ответил на вопрос о том, усилится ли в Украине мобилизация в ближайшее время.

"У нас мобилизация происходит в соответствии с возможностями. Конечно, у нас есть нехватка личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционировать экономике", – подчеркнул глава Совета резервистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины ввел автоматическую постановку на воинский учет через Резерв+. Поэтому тем, кто подлежит мобилизации, больше не нужно посещать ТЦК.

