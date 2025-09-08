'Я поражен стойкостью наших детей': Николай Баграев о Dity.Help Music, развитии талантов и роли родителей

Недавно в Киеве состоялся финал 2-го благотворительного конкурса Dity.Help Music. Его телеверсию можно увидеть 13 сентября в 19 часов на М1. Об итогах и будущем проекта мы поговорили с его основателем, организатором и меценатом Николаем Баграевым.

– Николай Георгиевич, довольны, как прошел Dity.Help Music 2025?

– В целом, да, доволен. А если учитывать политическую атмосферу накануне и в дни проведения, то сказал бы, что это было большой удачей – провести все запланированные мероприятия.

Мы провели финал конкурса и гала-концерт в один день, чтобы избежать урезания программы или переноса выступлений на другой день. Ведь причины для беспокойства были. Такой марафон тяжелый не только для детей, но и для организаторов. Все выдержали и справились. Но лучше все-таки финал и гала-концерт проводить в разные дни.

– Кто из детей впечатлил вас лично?

– Я не называю фамилий и никого не выделяю сразу после конкурса. Меня впечатлит тот, кто впоследствии приедет к нам в качестве звездного гостя. Да, у обладателей первых мест есть преимущество в виде призовой песни от "Тавр Рекордз". Их полное выступление показали в эфире телемарафона "Единые новости", который посмотрело, кстати, более 1,2 млн зрителей. Но в остальном у всех финалистов одинаковые возможности взять самое главное из этого проекта. Можно занять первое место и на этом остановиться, а можно не быть призером и через полгода стать звездой. Мы об этом много говорим с детьми, родителями, преподавателями. Важно, что они начинают это понимать и пытаются показать оригинальность юного артиста, а не гонятся только за чистым техническим исполнением песни.

– По вашему мнению, почему так бывает, что конкурсанты, которые считаются фаворитами после полуфинала, в конце концов не побеждают?

– Это соревнование. Побеждает тот, кто выступил лучше именно здесь и сейчас. Полуфинал проходил в студии, где у тебя 7 зрителей: жюри, ведущий и режиссер. А потом ребенок выходит на большую сцену и видит тысячу зрителей. Это вызывает волнение, и выступление становится не таким уверенным. 27 лет мы проводим вокальные конкурсы для детей, и всегда эта проблема есть. Поэтому мы стараемся проводить свои конкурсы так, чтобы ребенок полностью прошел цикл профессионального артиста. Это и работа в студии, и работа с режиссерами и хореографами, и телесъемка, и навыки интервью, и выступление open air перед многочисленной аудиторией, и коллаборации с профессиональными артистами. После этого они уже понимают, из чего состоит работа артиста, и решают, хотят ли они идти по этому пути.

– Судя по количеству заявок – 930 – очень хотят...

– Я поражен количеством заявок, стойкостью наших детей и их желанием заниматься творчеством в это неспокойное время. Я не думаю, что здесь на переднем плане желание стать артистом. Здесь прежде всего вопрос внимания, желание быть услышанным и ощущение того, что твое творчество нужно. Help Music – это платформа для детей, которые увлекаются музыкой, пением. Здесь есть все современные формы коммуникации, и уже в первые дни после финала только в соцсетях Dity.Help Music 2025 имели более 10 млн просмотров. А добавьте сюда телеэфиры, выпуски новостей на топовых телеканалах, публикации в топовых медиа.

Это солидная площадка для певческих талантов. И такие площадки должны быть для всех творческих детей: художественные, театральные, музыкально-инструментальные, танцевальные, технические, дизайнерские, кулинарные. Детям важно чувствовать внимание и поддержку взрослых, а не быть оставленными один на один со своими переживаниями, особенно во время войны. Я сознательно трачу собственные средства на детей. Их счастливые лица, их "благодарю" со сцены, в соцсети или при личной встрече придают сил и вдохновения продолжать это дело.

– Все финалисты уже второй раз за короткое время собираются в Unit City. Сначала на полуфинал, потом на финал. Например, Маргарита Тушканова из Мариуполя дважды приезжала из Германии, где ее семья нашла приют. Можно сказать, что Unit City стал новой площадкой для юных талантов?

– Однозначно, Dity.Help Music стал домом для певческих талантов, куда им хочется возвращаться. Инфраструктура Unit City прекрасно подходит для нашего события. Здесь есть студии, конференц-залы, амфитеатр, площадь, хорошие технические условия. Поэтому мы благодарны Unit City за поддержку и за все те условия, которые они обеспечивают для Dity.Help Music. Также позвольте выразить благодарность KAN Development, Dovgiy Family Office, OMD Optimum Media Ukraine. Без них нам бы было очень трудно. И, как всегда, приятно было ощутить поддержку OBOZ.UA.

– Каким вы видите 3-й сезон Dity.Help Music?

– Хочется, чтобы он прошел при постоянном мире уже в формате фестиваля-конкурса. Чтобы зрители приходили к нам целыми семьями, а мы могли организовать им интересные развлечения в течение дня. Чтобы не было никаких препятствий показывать его в прямом эфире. Таковы наши желания. Посмотрим, какие будут реалии, и уже тогда будем принимать решение относительно формата.