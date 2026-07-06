Никогда не делитесь с ними секретами: эти два знака зодиака самые большие болтуны и всегда выдают чужие тайны

Молчание – золото, особенно, если это касается чужой жизни и чужих секретов, которым с вами поделились ища поддержки. Но, к сожалению, не все умеют хранить тайны, а некоторые знаки зодиака даже специально будут распускать сплетни о вас.

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Астрологи среди все знаков зодиака выделяют два, самых опасных и коварных, которые не умеют хранить секреты, это Рак и Телец.

Рак

Они под видом искренних переживаний за жизнь родных и друзей, всегда все сделают для того, чтобы о вашей тайне знали и все и даже больше. С ними категорически нельзя делится своими секретами.

Телец

Они любят общение, однако плохо понимают цену доверия. Абсолютно не умеют держать язык за зубами. Не могут устоять от обсуждений и точно все-все расскажут о вас другим.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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