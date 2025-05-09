Невосполнимая потеря: на Сумщине погиб Герой с Полтавщины Сергей Штепа. Фото

Защищая Украину от российских оккупационных войск на фронте в Сумской области погиб военнослужащий Сил обороны родом из Полтавской области, старший солдат Сергей Штепа. Жизнь воина оборвалась 7 мая в районе населенного пункта Храповщина.

Видео дня

О потере сообщил глава Гребенковской громады Виталий Колесниченко. По его словам, Штепа погиб в результате удара вражеского FPV-дрона по автомобилю, в котором ехали военные.

"И снова с болью в сердце, с чувством невосполнимой потери сообщаем, что на Сумщине погиб житель села Тарасовка, военнослужащий, старший солдат Штепа Сергей Анатольевич", – написал он.

Сергей родился 12 октября 1980 года в населенном пункте Тарасовка Гребенковского района Полтавской области. До призыва в армию работал слесарем водоснабжения на железнодорожном предприятии, также занимался земледелием.

"Наш герой отдал самое дорогое – свою жизнь – ради каждого из нас, ради того, чтобы мы могли жить в мире, растить детей, строить будущее. А мы обязаны помнить", – написал Колесниченко.

У воина осталась жена Анастасия и сын Тимофей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ковеле 8 мая провели в последний земной путь двух украинских Героев, Максима Плотникова и Руслана Фатхудинова. Они погибли на войне, которую ведет против нас Россия.

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.

Такод сообщалось, что на Лиманском направлении фронта в боях против врага погиб 28-летний воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!