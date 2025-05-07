Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Тарас Прокопьяк. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: солдатом Тарасом Прокопьяком (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил гранатометчиком механизированного батальона одной из воинских частей. Погиб 9 апреля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Песчаное Покровского района Донецкой области.

Воин был верными военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб капрал полиции сводной бригады "Хищник" из Борисполя Киевской области Никита Сыч. Сердце защитника Украины остановилось 2 мая.

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